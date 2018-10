LG G7 la super pret – flagship cu Snapdragon 845 la doar 2299 lei

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

PC Garage are multe reduceri astazi, iar cea mai buna probabil ca o are LG G7, flagship-ul companiei de anul acesta. Este tot ce are LG mai bun in momentul de fata si este probabil cel mai ieftin flagship in acest moment daca nu includem in lista modelul Xiaomi Pocophone.

LG G7 ThinQ poate fi cumparat de la PC Garage la pretul de 2299 lei.

Specificatii

Ecran: 6.1 inch IPS

Baterie: 3000 mAh

Procesor: Snapdragon 845

RAM: 6GB

Camera: 16MP, f/1.6 si f/1.9

Stocare: 64 sau 128GB

Android Oreo

USB C

Bluetooth 5.0

Wi-Fi AC