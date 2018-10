Cafeluta IT 16.10.2018: Update cu probleme pentru ZTE Axon 7, Android 9 pe Pixel, aplicatii pentru amatorii de cocktails, 4K pe Google Play Movies, TWRP pentru ZTE Quartz, Lineage OS, Facebook Messenger si Tesla

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

ZTE Axon 7 – Chiar inainte de scandalul cu privire la sanctiunile SUA impotriva lor, producatorul chinez a testat un update beta pentru modelul lor de succes. La momentul respectiv s-au descoperit anumite probleme, care au impiedicat lansarea oficiala. Dupa ce apele s-au linistit, utilizatorii au primit acest update, daaaar … cu patrch-ul de securitate din iulie. Practic, era acelasi beta, de data asta lansat public. Norocol detinatorilor Axon 7 este ca update-ul este de tip side load, nu OTA, deci nu este obligatoriu. [sursa]

Google Pixel – Acum ca avem noua generatie de Pixel, am aflat ca pentru cele 4 modele anterioare (Pixel, Pixel XL, Pixel 2 si Pixel 2 XL) 75% din useri ruleaza ultimul release de Android. Desi procentul pare mare fata de distributia globala a sistemului de operare, eu il consider ciudat. 25% din cei care folosesc modelele Google, care au avut acces la Android Pie inaintea altor utilizatori, nu au facut update!!! Asta, in conditiile in care telefoanele respective sunt cumparate in special pentru aceasta caracterisitica. [sursa]

Aplicatii pentru amatorii de cocktails – Personal, sunt un impatimit al cafelei. Nu neaparat ca sa o beau, ci mai degraba pentru prepararea a cat mai multe specialitati. La un moment data urmaream pe YouTube cate un barista celebru. Pentru cei care au aceeasi pasiune, dar pentru cocktails, sau pentru cei care lucreaza in domeniu, avem o lista de aplicatii de instalat pe terminalele cu Android. Sa ne trimiteti poze, daca va iese ceva mai spectaculos! [sursa]

Google Play Movies – Se pare ca Google urmeaza modelul Apple TV si va permite rularea de filme 4K in aplicatia proprie. As fi curios sa aflu cati dintre voi ati achizitionat continut de pe Movies… [sursa]

ZTE Quartz – Pana am ajuns la stirea aceasta, nici nu stiam ca poti folosi TWRP, drept urmare poti instala si un custom ROM, pe smartwatch-urile cu Android Wear. Modelul de la ZTE are instalat Wear OS 2.0, iar compania tocmai ce a facut public codul sursa al kernel-ului. [sursa]

Lineage OS – Continuatorul CyanogenMod este unul dintre cele mai populare custom ROM-uri pentru Android. In caz ca vreti sa verificati daca telefonul vostru este suportat de echipa de developeri, puteti face asta urmand link-ul sursa. Sunt printre voi utilizatori ai acestor ROM-uri? [sursa]

Facebook Messenger – Una dintre functionalitatile cele mai apreciate la serviciu este optiunea de recall message in Outlook. Cand trimiti zeci de mail-uri pe zi, la diversi clienti interni si externi, intr-o echipa de cateva zeci de persoane, se mai intampla sa gresesti „adrisantul”. Messenger va permite in viitor aceasta optiune. [sursa]

Tesla – Compania americana a avut o perioada foarte zbuciumata, in ultima vreme. Pe langa problemele legale, au fost vesnicile discutii legate de rapiditatea cu care se livreaza modelele achizitionate de cumparatori. Desi au fost destule probleme, Model 3 (cel mai ieftin) a ajuns la 100.000 exemplare produse. O mica parte de „vina” o are si piata americana, care a atins un milion de exemplare electrice vandute in total. [sursa]