Procesoarele Samsung Exynos si senzorii ISOCELL ajung si in domeniul auto

Samsung a inceput in 2010 productia de procesoare Exynos care echipeaza in prezent cele mai multe telefoane produse de ei. Unele dintre ele sunt si pe iPhone-uri in caz ca va intrebati. La fel se intampla si cu senzorii foto, Samsung lucrand din greu la propriul produs care sa echipeze telefoanele de top si nu numai. Se pare ca senzorii foto si procesoarele Samsung ajung acum si in domeniul auto.

In domeniul auto este nevoie de senzori precisi si de o putere de procesare mare. Samsung a explicat de ce sunt in stare senzorii si procesoarele lor in acest domeniu. Procesoarele Exynos sunt imparite in 3 categorii: Auto V pentru sistemul multimedia, Auto A pentru asistenta soferului si Auto T pentru telematica.

Senzorii ISOCEL vor deveni „ochii masinii” putand „vedea” pe timp de noapte mult mai bine decat alti senzori. De asemenea nu au probleme nici cu lumina, de exemplu cand iesi sau intri intr-un tunel. Acesti senzori vor putea fi folositi pentru a afisa imaginea in bordul masinii.

Lucrurile vor evolua, iar in viitor poate vom vedea o masina (nu de spalat) autonoma Samsung.