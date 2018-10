Vertu anunta lansarea un smartphone de lux

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

A mai auzit cineva ceva de Vertu? Cumpara cineva Vertu? Eu am vazut un singur telefon Vertu si ala a fost in teste acum 4 ani. Intre timp Vertu nu mai activeaza in Marea Britanie din cauza unor datorii in valoare de 128 milioane de lire. Multi angajati au fost dati afara si nimeni nu mai avea pana acum speranta ca se va mai intampla ceva cu aceasta companie. Dar inca respira.

Si au anuntat un eveniment in China. „Live or die” este premiza evenimentului si din prima vedere pare ca Vertu se intoarce la origini deoarece pe invitatie scrie „Handmade in England”. Nu stim ce oameni au mai ramas in companie deoarece majoritatea care se ocupau de finisarea carcaselor cu pietre pretioase au fost dati afara sau au plecat.

De ce au ales tocmai China nu este greu de inteles deoarece este o piata cu multi oameni de afaceri bogati. Probabil ca o parte din telefoane sunt fabricate acolo. Ramane de vazut ce pregateste compania.