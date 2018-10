F64 aniverseaza 17 ani de activitate

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

F64 aniverseaza in aceasta luna 17 ani de activitate. Am luat parte la evenimentul dedicat aniversarii pentru a afla putin din istoria magazinului, dar si informatii esentiale si planuri de viitor. Cel mai importat lucru este ca F64 doreste sa se extinda in toata Europa si tinteste locul 1.

In 2018 compania a implementat sisteme care sa optimizeze platforma online sau sistemel interne de masurare a performantei. Vanzarile F64 au crescut anul acesta mai ales pe partea online, mai exact 66% din vanzarile magazinului sunt online.

Din totalul vanzarilor 50% au fost obiective, aparate foto DSLR si camere mirrorless. Majoritatea cumparatorilor prefera sa vada produsul fizic, in showroom, si abia dupa sa-l comande online.

Este in lucru un nou depozit, se vor deschide magazine noi in prin tara, se vor face investitii in logistica, tehnologie si in dezvoltarea de platforme web noi.

Afacerea F64 este un business care a luat naștere mai întâi dintr-o pasiune personală, iar mai apoi din dorința de a sprijini comunitatea restrânsă de fotografi la acel moment. În toți acești ani, ne-am dorit ca fotografia să devină o formă de exprimare pentru cât mai multe persoane, iar noi să fim cei care oferă sprijin nu doar pentru alegerea unui echipament, ci și pentru utilizarea acestuia cu maximum de rezultate. , a declarat Marian Alecsiu, cofondator F64.