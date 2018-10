Google Pixel 3 are probleme cu ecranul?

Google Pixel 3 si Pixel 3XL sunt poate cele mai asteptate telefoane de fanii Android. Au fost lansate fara prea mare tam-tam, insa entuziasmul format in jurul lor a scazut imediat dupa lansare cand Pixel 3XL si-a facut prezenta cu un breton oribil. Acum aflam ca au cu adevarat probleme.

Generatia anterioara a avut cateva probleme ce au fost remediate. Insa nici actuala generatie nu o duce prea bine. Marques Brownlee a vazut asta pe pielea lui cand ecranul a afisat o dunga roz pe verticala.

I’m not about to make an entire video, but RIP this Pixel 3 XL. My screen just got this permanent pink line of dead pixels down the middle out of nowhere. Wtf pic.twitter.com/CcbyEmE2G8

— Marques Brownlee (@MKBHD) October 24, 2018