Impresiile despre router-ul Mercusys MW325R si range extender-ul MW300RE + CONCURS

Chiar in perioada Craciunului am primit la test de la Mercusys 2 produse, cele mentionate in titlu. Este un router foate ieftin si un range extender fara pretentii menit sa aiba un singur rol. Mercusys este un brand care trebuie sa livreze o performanta similara produselor high end de pe piataa, dar la un pret mai mic. Cum? O sa vedeti imediat.

Mercusys este un brand conceput sa ofere produse ieftine, bune, fiabile si o performanta similara sau chiar identica cu a unor produse mai scumpe. Produsele semnate Mercusys sunt mai ieftine, au un hardware mai slabut si sunt adresate persoanelor mai putin familiarizate cu retelistica si care cauta un produs simplu, usor de folosit dar care sa fie fiabil.

Scurt review router MW325R

Si acum sa vorbim cat se poate despre router-ul MW325R. Multe nu sunt de spus pentru ca pretul lui este de doar 62 de lei la PC Garage. Asteptarile nu sunt deloc mari, nu avem pretentii de nici un fel de la acest model. Important este ca acest router sa mentina viteza maxima pe care o suporta, adica 100Mbps (max 12 MB/s) si sa aiba o acoperire wireless buna.

Dupa cum puteti vedea si in imagini, vine cu 4 antene, LED-uri in partea frontala si pe spate cu 5 porturi. Unul dintre porturi este WAN, iar celelalte 3 sunt LAN si suporta viteze de maxim 100Mbps. Standardul wireless este de 2.4GHz pana la clasa N, nu stie IPv6, doar 4, iar pe partea software arata asa cum vedeti mai jos. Pe wireless, conform specificatiilor, ofera 300Mbps. O prima reducere de costuri vine chiar de la partea de conectica. In mod normal un router are 4 porturi WAN.

Pasii de configurare sunt foarte usori. Iti detecteaza automat tipul de conexiune, introduci username-ul si parola daca este cazul, setezi conexiune wireless si gata. Este simplu. Mai departe prin software v-am atasat capturile de ecran ca sa vedeti chiar voi ce ascunde acest router. Nimic special, face cam ce face orice alt router.

Daca viteza pe cablu este garantata la 100Mbps, viteza Wi-Fi este mai mica. Nu am reusit sa ajung la 100Mbps nici macar lipit de router. Am realizat doar 3 teste, unul langa router, altul la mine in camera, adica la un perete distanta, iar ultimul test in cea mai indepartata camera din casa. Evident ca cea mai mare viteza am reusit sa o prind langa router, iar cea mai slaba, mult prea slaba, in ultima camera dupa 3 pereti grosi din beton. Testele sunt facute pe telefon.

De pe un laptop arata cam asa:

In concluzie, Mercusys MW325R este un router mult prea ieftin ca sa fie criticat. Acoperirea wireless oferita de cele 4 antene de 5dB este suficienta pentru un apartament cu 2 camere sau o garsoniera. Daca aveti o casa la curte nu o sa va ajute cu nimic. Il gasiti la PC Garage la pretul de 62 lei.

Scurt review range extender MW300RE

Daca consideri ca router-ul de mai sus nu te satisface si ai nevoie de o acoperire mai mari, poti rezolva problema foate usor. Cum spuneam, router-ul asigura o acoperire pentru un aparament cu 2 camere sau o garsoniera. In cazul in care ai 3 camere pe care vrei sa le acoperi cu Wi-Fi, poti folosi fara probleme un range extender. Range extender-ul MW300RE este si el foarte ieftin. Costa la PC Garage 75 de lei si este mult prea usor de folosit incat sa va descriu in detalii experienta. Il bagi in priza si…gata. Are doar un buton WPS/Reset. Are 3 antene si ofera acoperire doar pentru o camera. Este banal de simplu, face fix ce trebuie sa faca si este capabil sa ofere viteze incat sa rulati in joc online.

