Tesla vine oficial in Romania anul acesta

Tesla ajunge oficial si la noi in tara anul acesta. Twitter a confirmat acest lucru. De fapt o discutie pe aceasta retea de socializare in care Elon Musk raspunde unui roman. Astfel, Bucuresti, Craiova si Braila vor fi primele 3 orase in care Tesla va instala statii de incarcare rapida Supercharger. Nu stim o data in care vor incepe lucrarile, insa ce mai conteaza cand. Postul cu discutia il gasiti in articol.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018

Ciudat este faptul ca au ales orase precum Craiova si Braila. Ma asteptam sa vad Cluj, Timisoara, Brasov, Oradea. Ati prins ideea. Nu stim daca va exista si un dealer Tesla, lucru normal daca ma intrebati pe mine, daca tot instaleaza aceste statii de incarcare. Am vazut multe masini Tesla prin Romania.

Puteti gasi mai multe detalii la Digi24.