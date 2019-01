Google Messages va oferi protectie impotriva spam

Nu stiu cum sunt altii, dar pe vremea in care aveam telefon de firma, primeam zilnic tot feluri de SMS-uri cu oferte sau somatii de plata. Fiind un numar nou primit atunci, banuiesc ca fusese ¨reciclat¨ si am mostenit de la vechiul proprietar tot felul de bucurii.

Pentru a rezolva astfel de situatii, Google a inceput sa transmita un update la Android Messages catre anumiti utilizatori, care are inclusa optiunea de ¨spam protection¨. E drept insa ca zvonuri despre o astfel de functionalitate existau in media de specialitate inca de la mijlocul anului trecut.

In cazul in care va intrebati cum functioneaza totul, aflati ca odata activata optiunea, informatii din mesajele primite sunt transmise catre servele Big G, care le analizeaza. Gigantul IT a declarat ca filtrarea se face pe baza unor algoritmi, care invata ce numere de telefon transmit mesaje de tip spam. Ulterior, in cazul in care se decide ca mesajul este spam, veti primi o notificare pe telefon care va intreba daca doriti blocarea si raportarea numarului ca fiind ¨spammer¨.

Inginerii Google au declarat ca nu se vor transmite informatii complexe de la utlizatori catre ei, ci doar numarul de la care primim SMS-uri. In cazul in care el este identificat ca fiind transmitator de spam, pana la zece mesaje de la el vor fi stocate pe serverele proprii, insa nu vor fi preluate si raspunsurile noastre catre acel numar.

Pe pagina oficiala de suport pentru Android Messages avem deja informatii despre noua functionalitate, iar Big G ne informeaza si acolo ca nu vor fi probleme de securitate.

In cazul in care sunteti circumspecti cu privire la ce date colecteaza Google (si) din SMS-urile voastre, sugestia noastra este sa nu faceti acest update, cand va aparea la voi pe telefon sau sa schimbati aplicatia de mesagerie.

Este vreun cititor care a primit acest update? M-as astepta sa fie primit de cei cu telefoane Google Pixel in prima faza. Vi se pare utila functia?

Disclaimer: Stiu ca, oficial, aplicatia se numeste acum Messages de ceva vreme, insa, pentru a evita confuzii cu alte aplicatii, am preferat denumirea completa.

Sursa: AndroidAuthority