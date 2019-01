Ce vom vedea la CES 2019 – asistenti virtuali, masini autonome, case inteligente, televizoare si 5G

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

CES 2019 incepe intr-o saptamana si vom fi si anul acesta cu ochii pe cele mai noi lansari. Anul acesta lucrurile vor fi un pic diferite si vom vedea lansari noi si chiar revolutionare. Daca in anii trecuti accentul era pus pe telefoane, televizoare sau roboti, anul acesta targul de tehnologie va fi gazda unor noi tehnologii in materie de case inteligente, masini autonome sau tehnologie 5G.

Anul acesta vom vedea televizoare 8K de la toti producatorii de renume precum LG, Sony, Samsung sau Panasonic. Desi nu este nevoie de aceasta tehnologie nicaieri in lume, pentru ca nu exista suficient continut nici macar la rezolutie 4K, producatorii vor sa se laude cu reusitele lor. Chiar daca sunt inutile, acestea sunt mari, iti fura privirea si probabil o sa cumperi unul. Samsung o sa prezinte primul televizor cu tehnologie MicroLED, mult mai fiabil decat cele standard si cu o calitate a imaginii similara panourilor OLED.

Japonia are televiziune 8K

Asistentii virtuali ascunsi in difuzoare vor aparea ca melcii dupa ploaie. Aproape inutili, prea multi si scumpi, acestia vor fi integrati in diferite dispozitive precum in masinile de spalat sau frigidere. Chiar si in masina asa cum este Alexa. Amazon si Google vor veni cu noi implementari ale asistentilor.

Casele inteligente sunt un al subiect al targului. Produsele folosite in interiorul locuintei vor fi si ele la mare cautare la CES. Cuptoarele, frigiderele, aragazele, toate conectate la o retea Wi-Fi si comunicand unele cu altele vor face inca o data show. Chiar si toaletele vor fi inteligente. Sa nu ne mire daca vedem asistenti virtuali integrati in aceste produse sau ecrane tactile integrate in aragaz.

Producatorii de automobile si companiile producatoare de componente precum Bosch, vor expune tehnologiile propritare ce echipeaza sau vor echipa masinile autonome. Ford si Daimler sunt doi giganti care vor prezenta tehnologie pentru masinile autonome, senzori LIDAR, dar si motoare electrice. Apropo, Samsung si Audi colaboreaza si vom vedea un procesor Exynos in masinile nemtesti.

Si evident tehnologia 5G atat de controversata. Anul 2019 va fi anul acestei tehnologii si vor aparea primele telefoane compatibile. Marii operatori vor prezenta avantajele acestei tehnologii alaturi de primele telefoane compatibile. Sa vedem oare si Galaxy S10? Aceasta tehnologie a facut deja prima victima si anume Huawei. Stiti foarte bine ca echipamentele lor sunt acum interzise in majoritatea tarilor.