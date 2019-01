Video cu o tableta Xiaomi pliabila – ecranul se indoaie in 2 parti

Ecranele flexibile nu sunt o noutate. De fapt ne intereseaza mai mult corpul produselor ce integreaza un ecran flexibil. O filmare postata de Evan Blass arata o tableta Xiaomi care se indoaie in 3 locuri. Desi clipul nu arata carcasa ci doar partea frontala a tabletei, adica ecranul, clipul este spectaculos. Cand oare o sa o vedem?

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019