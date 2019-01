Cum „fenteaza” legal plata taxelor Google

Mai tineti minte stirile cu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sau Jose Mourinho din care aflam cum fentau ei platile de impozite prin intermediul firmelor off-shore din paradisuri fiscale? Pana la urma au fost decoperiti si obligati sa plateasca pana la ultimul cent, sau cel putin asa ne place noua sa credem. Ei bine, nu doar vedetele au fost verificate de autoritati, ci si marile firme. Iar Uniunea Europeana a descoperit astfel ca grupul Alphabet, care detine Google, a transferat in 2017 aproape 20 miliarde de euro in Insulele Bermude, o tara care are un nivel foarte mic de taxare.

Totul s-a desfasurat prin intermediul a doua filiale ale americanilor in UE: Google Netherlands Holdings BV a transferat profitul realizat in Europa catre Google Ireland Holdings, care a trimis apoi sumele catre Insulele Bermude. Firma din Olanda este creata exclusiv pentru asa ceva, iar partea interesanta este urmatoarea: desi evita astfel sa plateasca taxe in Europa, dar si in SUA, totul este legal!!! Ba mai mult, miscarea poarta si un nume: ¨The double Irish with a Dutch sandwich¨.

UE nu a ramas insa pasiva, iar in 2014 a obligat Irlanda, in calitate de stat membru, sa adopte o decizie care va interzice astfel de practici pe teritoriul lor, din 2020. Inclusiv in Romania, unde Google are afaceri care sunt estimate la o valuare anuala de 75-100 milioane de euro, a inceput verificari la marile firme din industria online. Fiscul s-a sesizat cu privire la discrepanta dintre cifrele de afaceri si impozitele platite local. In plus, inca din toamna anului trecut, toti ministrii Economiei si Finantelor din UE au inceput redactarea unor norme diferite de impozitare a companiilor de tehnologie digitala, printre care se numara si Alphabet.

Cum face Google bani?

In cazul in care sunteti curiosi care sunt sursele de venit ale corporatiei americane, ei bine, aflati ca ultimul raport financiar anual – cel pe 2017 – arata ca marea majoritate au fost generate de GoogleAds, serviciul propriu de publicitate. Aproximativ 111 miliarde de dolari au fost generati astfel. Tot din publicitate, dar prin intermediul AdSense, Big G a mai castigat aproape 80 milioane dolari. Celelalte produse – suita de aplicatii Google, PlayStore, Chromecast, Chromebook, serviciile de cloud si Android sunt listate cu venituri mult mai mici. Toate cifrele financiare le puteti consulta aici.

La final, asteptam opinia voastra – noua taxare gandita de UE pentru a evita avaziunea fiscala este ceva bun, sau doar va genera costuri suplimentare pentru utilizatorii finali, iar firmele mari vor gasi alte metode de fentare?

Sursa: profit.ro