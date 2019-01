Logitech G502 Hero – un mouse ideal pentru shootere

Speram ca acesta sa fie primul review din acest an, dar Razvan s-a miscat mai repede cu Motorola One. Am primit soricelul anul trecut in decembrie si pret de o luna l-am folosit in paralel cu mouse-ul meu personal G903. Nu am putut renunta de tot la G903 din cateva motive pe care o sa vi le explic mai jos. G502 Hero este un mouse nu foarte scump care se preteaza la nevoile oricarui jucator de CS:GO sau mai nou PUBG.

Logitech G502 Hero este un mouse pe care nu credeam ca voi putea sa-l folosesc datorita unor butoane amplasate prost. Cel putin asta am gandit cand l-am vazut in poze. M-am inselat complet pentru ca experienta este una exemplara cu acest soarec. Pe langa faptul ca design-ul mi-a fentat mintea, a ajuns intr-un final sa fie unul dintre cei mai confortabili mousi pe care i-am testat pana acum.

Sa va dau cateva detalii interesante despre el:

Cele doua butoane click stanga si dreapta sunt diferite. Impart acelasi switch mecanic cu o rezistenta de 50 milioane de apasari, insa forma butonului este diferita. Click-ul din stanga este ca o lingura, are o scobitura unde degetul aratator sta perfect. Nu aluneca indiferent de situatie si datorita materialelor de buna calitate folosite. Click dreapta este fix pe dos. Este rotunjit normal, pe dos fata de click stanga. Asta iti va da o senzatie ciudata, dar foarte placuta.

Langa butonul click stanga sunt alte doua butoane lipite, dar pe care nu le poti apasa din greseala. Forma butonului si felul in care sta degetul acolo au fost gandite special incat sa nu ajungi la cele doua butoane din greseala. Acestea se pot configura dupa bunul plac si le poti folosi in jocuri pentru diferite actiuni rapide.

Urmeaza pe lateral cele doua butoane clasice de back si forward, dar si un al 3-lea buton amplasat mai jos care pica la fix pe degetul mare. Nu te incurca nici el, chiar daca in imagini asa pare. Degetul mare pica fix langa el, deci sanse mici sa-l apesi din greseala. Si chiar daca il apesi nu se intampla nimic, nici un buton nu este programat din fabrica.

Un alt aspect de luat in calcul este greutatea. Este destul de greu, iar la pachet ofera 3.6 grame ca sa mai pui la baza. Personal mi se pare greu chiar si asa, dar gusturile nu se discuta.

Rotita de scroll se poate actiona stanga-dreapta daca accesati pagini de internet in format wide. Practic faceti scroll orizontal.

Senzorul este Hero 16K, cel mai avansat pe care il ofera Logitech. Se misca bine, este foarte precis daca folositi un mousepad bun.

Softul il stiti deja, dar uite 3 capturi:

Puteti considera cele 6 punte de mai sus parti pozitive. Pentru ca urmeaza sa va spun si ce nu mi-a placut.

Rotita de scroll este cam galagioasa. Este metalica, are si acea functie speciala care permite invartirea la infinit, geniala dupa parerea mea, dar este cam galagioasa.

Greutatea. Mi se pare cam greu fata G903 care este si wireless. Nu stiu de unde vine aceasta greutate in plus.

G502 Hero este un mouse foarte confortabil, foarte rapid, precis si placut de utilizat in fiecare zi. Pot sa trec peste cele doua minusuri fara probleme si mi l-as cumpara. Doar ca asa cum am mentionat si in titlu Hero este foarte bun in jocurile de tip shooter. De ce? Greutate si design-ul il fac ideal pentru aceste jocuri. Am incercat sa-l folosesc in jocuri de tip MOBA si parca ma impiedic in el. Nu este deloc placut in aceste jocuri mai ales ca butonul click stanga are o forma special pentru deget incat sa nu iti fuga din pozitie. In jocurile MOBA folosesti click dreapta.

Plus greutate fac din G502 Hero solutia ideala pentru cei care joaca foarte multe jocuri de tip CS:GO, Fortine, PUBG, CoD sau BF. Merita toti banii, mai exact 329 lei la eMAG.