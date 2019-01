CES 2019 – Razer Raptor – primul monitor de gaming al companiei

Razer a anuntat astazi Raptor, primul monitor de gaming dezvoltat si produs direct de ei. Raptor este un model destinat gamerilor si competitiilor sportive realizat 100% de catre Razer. La CES este prezentat chiar acum prototipul, iar ulterior va intra in productie pana la finalul anului.

Are o diagonala de 27 de inch, rezolutie 2560 x 1400 pixeli, panou IPS, FreeSync, 144Hz si 1ms timp de raspuns. Reda spectrul de culoare DCI-P3 in proportie de 95%, are iluminare RGB Chroma si se poate inclina la 90 de grade pe spate pentru a avea usor acces la conectica. Are HDMI, DP, USB C si USB A. Costa 700 de dolari.