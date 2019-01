CES 2019: TP-Link a prezentat 4 produse noi

TP-Link a prezentat la CES 2019 o serie de produse noi pentru utilizatorii ce-si doresc mai mult de la internet. Vedeta este sistemul Mesh DECO X10, primul produs de pe piata AX Mesh. Acesta reprezinta o solutie flexibila si eficienta si acopera toata casa cu semnal Wi-Fi.

Deco X10 Whole Home Mesh Wi-Fi ofera viteze Tri-Band AX2700 si acopera o casa intreaga. Noi am mai vorbit despre sistemele Mesh, iar directia este clara. Acestea par sa fie viitorul. Combinarea tehnologiilor AX si Mesh il face alegerea perfecta pentru cei care au nevoie o retea cu acoperire mare in toate colturile casei si interferente mai putine pentru un numar mare de dispozitive.

„Suntem extrem de mândri să lansăm mai multe tehnologii whole home mesh, soluții de rețea pentru clienții noștri”, a declarat Louis Liu, CEO la TP-Link USA. „În special cu OneMesh, TP-Link oferă o modalitate flexibilă și rentabilă, pentru utilizatorii existenți și viitori de routere TP-Link, de a actualiza cu ușurință întreaga rețea mesh/integrată WiFi de acasă”

Din comunicatul de presa citez:

Anunțul de astăzi cuprinde inclusiv routerul Mesh WiFi tri-band Deco M9 Plus, care oferă viteze AC2200 și WiFi tri-band cu backhaul dedicat pentru a furniza conexiuni rapide și fiabile pentru mai mult de 100 de dispozitive în întreaga casă. Deco M9 Plus funcționează în același timp ca un hub de casă inteligentă pentru dispozitivele dvs. IoT.

A mai fost prezentat si range extender-ul RE300, primul OneMesh care va fi lansat in aprilie si atinge viteze de 300Mbps la 2.4GHz si 867Mbps pe 5GHz. Va functiona cu Archer C7, A7 prin update-ul de firmware din aprilie, si va acoperi o zona foarte mare din casa.

AX1100 este un router tri-band pentru gaming cu tehnologie AX, este destinat gamerilor deoarece are performante inalte si cele mai noi functii, este rapid si are latente mici. In plus are tehnologie OFDMA, impreuna cu Gaming Accelerator il fac sa functioneze non-stop si se poate transforma intr-un hug de retea.

AX6000 este si mai avansat, tot cu tehnologie AX sau Wi-Fi 6 cum este numit, cu viteze de 1148Mbps pe banda de 2.4GHz si 4904Mbps pe banda de 5GHz. Suporta streaming 4K si 8K si jocuri simultan, nu interfereaza cu alte obiecte din jur si este ideal pentru un utilizator cu multe dispozitive.

Modelul AX1800 este un model mai accesibil tot cu tehnologie Wi-Fi 6, fiind o solutie ideala pentru o casa normala si o utilizare simpla. Acesta va fi probabil cel mai vandut produs al companiei dintre cele noi prezentate.

Un alt produs este Range Extenderul RE705X, primul range extender AX de la TP-Link. Avand atat banda de 5GHz, cat si de 2,4GHz, modelul AX1800 este o alegere superioara pentru familiile care doresc caracteristici avansate Wi-Fi 6 la un pret accesibil. RE705X elimina zonele cu semnal slab, in timp ce furnizeaza un semnal rapid si stabil in zonele dorite.

„Gama completă de sisteme Wi-Fi 6 reprezintă cele mai avansate oferte oferite până în prezent”, a declarat Louis Liu, CEO la TP-Link USA. „Aceste routere de ultimă generație oferă cea mai rapidă și cea mai puternică experiență Wi-Fi disponibilă astăzi, fiind alegerea ideală pentru clienții care solicită cea mai înaltă performanță Wi-Fi. Cu numeroase produse și opțiuni de prețuri, TP-Link are un router AX pentru fiecare gust și pentru fiecare buget.”