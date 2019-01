CES 2019: Western Digital a prezentat un stick USB de 4TB

Western Digital a anuntat un stick de memorie cu interfata USB Type C cu o capacitate de 4TB. De fapt este un stick de memorie branduit SanDisk, insa dupa cum bine stiti acestia au intrat in portofoliul WD in anul 2016.

Acest stick este in stadiul de prototip si pentru a functiona are nevoie de un cablu suplimentar. Design-ul si functionalitatea au sanse sa se schimbe pana cand va aparea pe piata, probabil anul acesta cel tarziu in toamna. Date tehnice nu avem pentru WD nu a vrut sa spuna nimic. Insa cei mai priceputi sustin ca este vorba de o memorie tip QLC de 1.3TB pe 96 de straturi.

Avand o capacitate atat de mare are nevoie de viteze de transfere rapide pentru a putea transporta un flux mare de fisiere. Nu cunoastem inca un pret, insa ne asteptam sa coste peste 1000 de euro cel putin.