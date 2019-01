Xiaomi continua sa ma surprinda in mod placut si au venit cu vesti foarte bune legate de Pocophone F1 pe Twitter-ul managerului general Poco India.

Astfel, in luna februarie, Pocophone F1 va primi un update de software care ii va permite inregistrarea [email protected] fps, slow-motion la 960 cadre pe secunda si va intra in trendul flagship-urilor cu ajutorul modului Night mode pentru camera foto.

Vestile bune nu se opresc aici, unul dintre update-urile pregatite va adauga certificatul Widevine L1 care ii va permite streaming de Netflix HD si Amazon video. Pocophone poate fi achizitionat de la evoMAG la pretul de 1600 de RON. V-ar interesa sa luam unul la review?

#POCO Fans! 960FPS slo-mo & Night mode is coming to the stable build for your #MasterOfSpeed in the coming two weeks. As a part of this update, we are also optimizing the reported battery drain & touch issues. Apologies for the slight delay on this. (1/2)

And regarding 4K 60 FPS, we will be rolling it out in the stable update in February. We are working with our partners to also provide Widevine L1 certification.

We will continue to focus on providing the best experience on POCO F1. (2/2)@IndiaPOCO

— C Manmohan (@cmanmohan) January 7, 2019