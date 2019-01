CES 2019: Acer Chromebook cu procesor AMD Ryzen

Acer a prezentat la CES 2019 un Chromebook de 15.6 inch echipat cu procesor din ultima generatie AMD Ryzen. Acesta ofera un afisaj de buna calitate cu panou IPS si rezolutie Full HD, dar si o autonomie de pana la 10 ore. Este un laptop ideal pentru activitati simple si productivitate.

Noul dispozitiv Chromebook de 15,6 inci a reprezentat una dintre pietrele de temelie ale liniei Chromebook de la Acer", a declarat James Lin, General Manager, Commercial and Detachable Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. Acer Chromebook 315 se bazeaza pe atributele principale ale gamei – un ecran mare, de 15,6 inch, difuzoare excelente si un design elegant – plus noile procesoare AMD si grafica Radeon, care vor sustine selectia aflata in crestere de aplicatii Chrome si Android™, preferate de atat de multi studenti, familii si utilizatori de business.“

Procesorul AMD din seria A este disponibil in varianta A6 9220c sau A4 9120C intr-un format SoC. Are grafica integrata Radeon si un consum redus de energie. Laptop-ul mai ofera difuzoare stereo in zona tastaturii, USB C, Bluetooth, Wi-Fi MIMO, 8GB RAM, 32GB de stocare eMMC si va avea si ecran tactil intr-o alta versiune (CB315-2HT). Costa 350 de euro.