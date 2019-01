Impresiile despre monitorul de gaming de 32 inch LG 32GK850 – simplu si performant

O vorba spune ca nu ai voie sa intri in noul an cu datorii caci asa o sa o duci tot anul. Eu am intrat cu datoria de a va prezenta cateva produse interesante pe care le-am primit la finalul anului. Unul dintre cele mai bune monitoare pe care eu le-am avut la test pana acum si pe care as da oricand banii este LG 32GK850. Desi este un monitor mare si ai nevoie de spatiu pentru el, este primul monitor cu o diagonala de peste 27 de inch pe care il pot recomanda pentru o utilizare obisnuita dar in special pentru gaming.

Specificatiile tehnice ale lui LG 32GK850 sunt urmatoarele:

Diagonala: 32 inch

Rezolutie: 2560 x 1440 pixeli

Panou: IPS

Timp de raspuns: 5ms

Rata de refresh: 165Hz

Ecran mat

G-Sync

Reglabil pe inaltime

Conectica: 4x USB 3.0, Quick Charge pentru telefoane, HDMI si DP.

LG sunt renumiti pentru panourile de buna calitate pe care le produc. Nu mai spun ca la televizoare sunt numarul 1 la bataie cu Samsung. Ma asteptam sa primesc o imagine foarte buna si pe acest monitor si chiar asta am primit. Panoul IPS cu timp de raspuns mic nu mi-a pus nici o problema in utilizare. Problemele de imagine care apar in mod normal la un IPS nu le-am remarcat pe acest model.

Culorile afisate au fost PUTIN suprasaturate, dar recunosc ca acest aspect nu m-a deranjat. Am apreciat faptul ca nu am vazut nici o urma de bleeding, iar iluminarea este uniforma. Contrastul este si el foarte bun, iar pentru o diagonala de 32 de inch rezolutie 2K este ideala. Nu simti nevoia de mai mult indiferent daca distanta de utilizare este de 40cm cum a fost in cazul meu.

Montajul a fost foarte usor deoarece piciorul pe care vine montat ecranul se fixeaza usor. Picioarele sunt in forma de V, ofera stabilitate pe birou si oricand de mult te-ai enerva intr-un joc si lovesti cu pumnul in birou nu o sa ai emotii. Il poti regla usor pe inaltime, il poti inclina fata/spate cateva grade, iar daca este nevoie il poti intoarce in mod portrait.

Un lucru care mi-a placut inca de la primele secunde este iluminarea RGB de pe spate. Iluminarea este sub forma unui cerc cu LED-uri RGB si ai control special. Langa butonul de meniu are o rotita din care poti regla intensitatea si modurile de iluminare sau sa le opresti daca nu iti plac. Ele raman aprinse si cand monitorul este in stand-by si creeaza un efect dragut in camera. Mi-a placut tare mult. Din pacate nu cred ca iluminarea se poate sincroniza cu cea a componentelor sau cu jocurile ce suporta acest lucru.

Un alt lucru care mi-a placut foarte mult si de obicei nu spun asta a fost meniul. Este foarte simplu de accesat, de navigat prin el, iar setarile sunt foarte simple si intuitive. O sa va las cateva imagini din meniu ca sa vedeti si voi. Nu ai multe lucruri de setat, parca ar fi un monitor simplu. Insa iti ofera cateva lucruri interesante precum cateva modele de tinte pe care le poti fixa pe mijlocul ecranului, overclock, black equalizer, dezactivare sau activate Quick Charge, stand-by dupa cateva ore sau G-Sync on/off. Are si cateva profile pe care le poti personaliza cum te taie capul.

Fiind un monitor de 32 de inch am crezut ca o sa ma deranjeze. Insa este construit cu cap si diferenta dintre acesta si un al model de 27 de inch este foarte mica. Asta se datoreaza ecranului cu margini foarte subtiri integrate in display. Pus langa un monitor de 27 de inch clasic cu rame din plastic destul de groase, acesta este cu cativa cm mai mare. Ocupa acelasi spatiu pe birou, dar tu ai mai mult loc de desfasurare cand lucrezi.

Costa destul de mult si nu il mai vad pe stoc. Pretul este undeva la 4500 de lei, dar merita toti banii. Imaginea este superba, iluminarea RGB daca te incanta este prezenta, meniul este simplu, reglajele sunt usoare, iar cand il pui in actiune vei observa diferentele clare de imagine fata de un alt monitor mai ieftin. Nu trebuie sa fii un expert ca sa vezi claritatea. Nu va pot filma, insa am gasit pe Yt un filmulet.