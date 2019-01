Microsoft Bing si pornografia infantila

Ultima data cand am folosit motorul de cautare al celor de la Microsoft a fost acum aproape 5 luni, cand m-am angajat la noua firma. Cum nu aveam inca instalat Chrome pe laptop, Internet Explorer sau Edge imi ofereau by default Bing, cand cautam chestii pe net. Pe vremea cand reinstalam mai des Windows pe desktopul de acasa, il foloseam doar ca sa caut pagina de download a Google Chrome. 🙂 Banuiesc ca si la voi e la fel.

Dar sa revenim „oile” noastre… Inca de prin octombrie, anul trecut, au aparut tot felul de stiri care povesteau despre problemele de securitate ale Bing. Stirea am prezentat-o si noi, in Cafeluta IT. Ei bine, se pare ca lucrurile nu s-au rezolvat deloc, ci au involuat mai mult. Un start-up din domeniul sigurantei IT – AntiToxin, a descoperit ca motorul de cautare returneaza imagini ofensatoare in cazul unor cautari pentru „child pornography” si alti termeni similari. In mod normal, Microsoft ar fi trebuit sa le cenzureze. Insa, problema mai mare este ca Bing sugereaza astfel de rezultate, chiar si atunci cand cauti altceva. Sper exemplu, cand AntiToxin a scris „Omegle Kids” in search box, aplicatia a returnat rezultate care contineau referiri la pagini care gazduiau imagini de pornografie infantila. Asta, in conditiile in care Omegle este o aplicatie de chat, folosita des de tineri si adolescenti din SUA. Ca si comparatie, Google nu a oferit aceleasi sugestii ilegale, in conditii similare.

Jordi Ribas, Chief Vice-President al Bing & AI Products, in cadrul Microsoft, a declarat: „Rezultatele aratate de acest sudiu sunt inacceptabile pentru standardele si politicile companiei. Am actionat imediat pentru eliminarea problemelor si vom continua sa lucram pentru a preveni situatii similare in viitor. Focusul nostru este sa invatam din astfel de cazuri pentru a ne imbunatati pe viitor.” Totusi, pentru un gigant care a avut un profit de 8.8 miliarde de dolari in trimestrul trecut, situatia este destul de greu de acceptat.

Pe langa activitatea de la serviciu si cea de pe acest blog, mai sunt si parinte. Banuiesc ca printre voi sunt si altii in aceasta situatie. De asemenea, e putin probabil ca noi sau copiii nostri sa foloseasca Bing pentru cautari, dar as vrea sa extindem discutia in rubrica de comentarii, la nivel general: vi se pare ca firmele de IT ofera destula protectie pentru tineri? Ce masuri de preventie ati folosit pentru a evita cazuri de genul acesta in familie? Spre exemplu, eu am instalat Google Family Link pe telefoanele copiilor si am activat anumite filtre de acolo. Aditional, intentionez sa modific setarile rooterului de acasa, pentru a bloca accesul pe site-uri care ofera imagini explicite. In plus, le-am explicat copiilor despre ce pericole se pot ascunde pe internet.

Sursa: Techcrunch