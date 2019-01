Samsung Galaxy F, telefonul pliabil de la Samsung, va fi lansat in primavara

Samsung a prezentat oficial telefonul anul trecut in toamna, iar in cadrul CES 2019 a facut un anunt important. Nu a oferit detalii despre el ci doar ni s-a spus perioada de lansare. Galaxy F va ajunge pe piata in prima jumatate a anului, ceea ce inseamna ca acest produs poate fi lansat cel mai probabil in luna martie sau aprilie.

Poate chiar la MWC in Barcelona in cadrul unui eveniment dedicat. Detalii tehnice nu avem, insa pretul care se zvoneste pentru acest produs este de aproape 2000 de euro. Samsung nu are asteptari prea mari in ceea ce priveste numarul de vanzari. Ba din contra, il adreseaza persoanelor cu un buget ridicat care isi doresc un telefon deosebit.