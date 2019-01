Sony ar putea readuce la viata Xperia Compact

Sony a avut mult de castigat de pe urma seriei Xperia Compact. Practic erau singurele telefoane performante cu diagonale mici care puteau concura direct cu iPhone la capitolul diagonala. Si dupa cum am aflat in trecut nu toata lumea prefera un telefon mare greu de tinut intr-o mana. Nici eu nu caut asa ceva. Sony ar putea readuce aceasta serie la viata chiar anul acesta.

Zvonurile spun ca ar fi vorba de Xperia XZ4, insa in acelasi timp ne asteptam si la o versiune compacta. Un oficial Sony a declarat ca oamenii au inceput sa caute telefoane cu o suprafata cu ecran cat mai mare si ca intotdeauna exista vor exista alternative la acest capitol. Daca Sony chiar ar face acest lucru atunci vor avea mult de castigat.

“There’s always room for different sizes, but people want a lot more surface area for their content now,”