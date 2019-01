Cafeluta IT 15.01.2019: HuD cu holograme, exoschelete din resturi, VW investeste in masini electrice, Alibaba se extinde si altele

Head-up Display holografic – cu ocazia CES, compania britanica Envisics a prezentat noul ei model de HuD (head-up display). Noutatea consta in folosirea hologramelor pentru marcarea pe parbriz a informatiilor despre viteza, POI (points of interest) sau banda de deplasare. Momentan tehnologia este doar in stadiu de prototip. [sursa]

Exoschelete din gunoi – in timp ce marile companii platesc bani buni pentru a realiza exoschelete, un artist din Brooklyn face acelasi lucru din resturi. Peter Kokis aduna chestiile de care altii nu au nevoie si face din ele costume robotice. Partea funny e ca se si plimba imbracat cu ele pe strazi. [sursa]

Volkswagen – compania germana a anuntat recent ca va investi aproximativ 800 milioane de dolari in extinderea facilitatii de productie din Chattanooga, Tennessee. Aceasta va crea inca 1000 de locuri de munca si va reprezenta baza nemtilor din America, pentru tehnologia electrica. Pe langa aceasta, producatorul mai are astfel de fabrici in Zwickau, Germania (care va incepe productia de anul acesta), in Anting si Foshan, in China (care vor fi deschise in 2020), precum si in Hanovra si Emdem, tot in Germania (planificate a incepe in 2022). In sfarsit se vad rezultatele #dieselgate. [sursa]

Alibaba – Jack Ma tinteste sa se extinda si in SUA. Drept urmare, a achizitionat recent Kabbage, o platforma financiara, pentru a finanta aceasta actiune. In plus, la finalul anului trecut a cumparat si OpenSky, start-up care opereaza actiunile Alibaba in America. Poate din cauza razboiului comercial dintre cele doua state sau poate din alte motive, ambele miscari au fost facute fara prea mult tam-tam. [sursa]

Google Fi si RCS – incepand de azi Google ofera update la RCS messaging pentru toate terminalele care suporta Project FI. Partea mai putin placuta este ca, pentru a putea beneficia de el, ambele telefoane trebuie sa fie compatibile si inrolate in program. [sursa]

LG webOS – televizoarele care ruleaza sistemul de operare webOS 3.5 sau mai vechi pot fi root-ate. Daca va intrebati de ce ati face asa ceva, aflati ca ulterior puteti instala Kodi. Personal as prefera sa dau 80 de euro pe un TV Box cu Android, dar fiecare cu „gargaunii” sai. [sursa]