Sondaj: Ce fel de protectie folositi pentru telefon?

Ieri eram intr-un pub, cu prietenii, urmarind meciul echipei favorite – Liverpool FC. In timpul pauzei, unul dintre ei m-a intrebat despre telefonul personal – OnePlus 6. Dupa ce l-am invartit pe toate partile, cu husa, fara husa, cu ecranul stins, cu ecranul aprins, pe YouTube, pe Facebook, s.a.m.d, am incercat sa il pun inapoi in husa lui. Nefiind atent, am reusit performanta sa-i agat folia de sticla si sa o dezlipesc. Daca tot am facut asta, am vrut sa vad cum se comporta la un soc mecanic. Ce a iesit, vedeti mai jos:

Astfel am ajuns la ideea sondajului de azi: ce protectie folositi pentru smartphone? Si, ca sa fie cat mai complet articolul, iata si ce folosim noi, in redactie: Alex (Samsung S8) si Razvan (Pixel 3XL) le prefera fara nimic. Darius are pe OnePlus 6T atat folia de sticla, cat si husa. Eu sunt un caz mai special: folosesc intotdeauna folie de sticla si huse pe telefoanele mele. Ba mai mult, nu ma multumesc cu o singura husa, ci cumpar cate 4-5 la fiecare achizitie de smartphone nou. Norocul meu este ca nu il schimb prea des – o data la doi ani. In cercul meu de prieteni am si cativa care prefera holstere, care sunt „the next level in protection”:

Acum, sa va vedem pe voi: