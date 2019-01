Dacia cheama in service 13.000 de masini

Dacia recheama in service aproximativ 13.000 de masini ce pot avea aprobleme la airbag. Producatorul a identificat probleme la airbag, in special al soferului. Acesta nu s-ar deschide in cazul unui impact. Vizate sunt modelele Lodgy, Dokker si Logan de generatie a doua.



In service va fi schimbat airbag-ul intr-un interval de 50 de minute fara nici un cost. Acum 2 ani au mai fost probleme la airbag si la frana la Logan si Sandero. Problema nu este chiar atat de grava, nu pune in pericol functionarea masinii pe drumurile publice. Insa in cazul unui accident s-ar putea sa conteze.