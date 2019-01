TOP 5 telefoane High End din 2018 in viziunea ArenaIT

Vom incepe cu acest articol o serie de topuri in care vom prezenta diferite produse lansate anul trecut care ne-au atras atentia. Incepem cu un domeniu popular, telefoanele mobile high end. Astfel, fiecare editor isi va prezenta top 5 telefoane high end, urmand ca zilele urmatoare sa ne ocupam si de segmentul mid range si low end. De asemenea puteti si voi sa votati telefonul vostru preferat din 2018.

Gabriel

Telefoanele lansate anul trecut nu mi-au atras deloc atentia. As putea chiar sa spun ca sunt foarte urate si doar cateva modele mi-au placut cu adevarat. Insa am tot discutat cu colegii mei si mi-am pus intrebarea: ce telefon mi-as cumpara ACUM daca as avea o suma mare de bani? Si am analizat putin piata si am ajuns la urmatoarele 5 modele:

Razer Phone 2: ecranul cu o rata de refresh de 120Hz este cel care mi-a atras atentia la acest telefon, dar si design-ul foarte elegant. Performantele sunt de top la fel ca la toate celelalte modele de mai jos. Are cel mai nou Snapdragon, memorie suficienta, camere duale, diagonala ideala, baterie generoasa de 4000mAh, sunet Dolby. Pentru mine este un pachet complet. Nu stiu interfata cum se comporta, insa din ce am vazut este destul de simpla. Sunt foarte indecis intre acest model si locul 2. iPhone XS Max – chiar ieri am fost intr-un showroom eMAG si am vazut toate modelele nou lansate si le-am putut compara cu 6S-ul meu. Diferenta este uriasa la capitolul display. Chiar si XR are un ecran senzational desi este un IPS. Imi este teama doar ca nu ma pot invata cu gesturile. Le urasc atat pe Android cat si pe iOS. Nu am avut nici un iPhone la test, doar colegii mei, insa tinand cont ca m-am obisnuit cu ecosistemul Apple as alege un alt iPhone. iPhone XR – Am pus XR pe lista preventiv. Ori cumpar un XR ori un XS Max ca sa stiu macar ca diferenta de bani merita. XS simplu nu consider ca merita banii. OnePlus 6T – Il are Darius, l-am vazut, imi place. Design-ul este frumos, mi-a placut cum se simte in mana, este foarte rapid (neasteptat in comparatie cu 6S) si are un pret corect. Camera foto nu este deloc rea. Mi-a placut si l-am trecut pe lista. Pixel 3 – L-as alege doar pentru camera foto si interfata curata de Android. Nu l-am testat ci doar l-am vazut la prieteni, iar prima impresia a fost buna. Pot renunta foarte usor la ecosistemul Apple desi sunt invatat cu el, atata timp cat gasesc o performanta mai buna la Android. Pixel pare sa promita acest lucru.

Alex

Anul 2018 nu m-a dat pe spate cu nimic in materie de telefoane. V-am povestit de ce am renuntat sa-mi schimb telefonul mobil cu ceva timp in urma aici. Totusi, daca as gasi 2000 de euro in fata usii pe covor, batalia s-ar da intre urmatoarele:

Samsung Galaxy Note 9. Review-ul integral il puteti citi aici. Note 9 vine cu un ecran Super AMOLED superb, baterie de 4000mAh si un stylus updatat cu diferite functionalitati pe care eu le gasesc utile (spre exemplu posibilitatea de a face poze cu ajutorul stylusului). In plus beneficiaza de slot card SD si jack de 3.5mm, aspecte pe care le gasim pe tot mai putine flagship-uri. Interfata Samsung a devenit mai aerisita si cursiva, lucru de apreciat. Pixel 3 il folosesc in acest moment ca telefon principal, fiind oferit pentru review de evoMAG. Atat camera foto principala cat si camera foto secundara m-au cucerit. Software-ul Google face pur si simplu minuni. Camera pentru selfie-uri produce poze foarte detaliate, ofera si posibilitate wide-angle pentru poze de grup precum si modul Night Sight. Pe langa camerele foto, difuzoarele stereo asezate pe parte din fata ofera o experienta audio incredibila pentru un telefon. Nu am mai fost nevoit sa conectez telefonul prin Bluetooth la o boxa portabila, difuzoarele sunt foarte bune. Xiaomi Mi Mix 3 – nu l-am testat, nu l-am tinut in mana, dar partea de software mi-a lasat cu o impresie buna pe Mi Max 3, iar design-ul si camera foto par reusite. LG G7ThinQ – probabil il considerati o surpriza pe lista, dar mie chiar mi-a lasat o impresie buna dupa review. Partea hardware este de top, sistemul de operare imbracat cu interfata proprietara nu e chiar rau. OnePlus 6T – sincer m-as fi oprit la punctul 3 cu topul, dar daca e musai 5 flagship-uri pe care le-as lua in considerare astazi, 6T este ultimul. Cum a ajuns in fata lui G7? Efectiv nu stiu dar e ceva la 6T care nu imi place, l-am butonat si dupa tot hype-ul in jurul lui nu a reusit sa ma impresioneze. Ce pot spune e ca senzorul de amprenta sub ecran este foarte rapid si nici nu se poate compara cu cel adormit de pe Huawei Mate 20 Pro.

Răzvan

Nici eu nu am fost prea impresionat de lansările din 2018, însă tot am găsit câteva modele pe care le consider bune spre foarte bune. Nici unul din ele nu justifică upgrade-ul de la generația anterioară, însă dacă ai un smartphone mai vechi de doi ani și vrei să faci upgrade la un flagship de ultimă generație iată care sunt opțiunile pe care ți le sugerez:

Pixel 3 XL. Pentru mine alegerea a fost simplă. Am încercat mai toate vârfurile de gamă lansate anul trecut și într-un final m-am oprit tot la Google Pixel. Pixel 3 XL este din punctul meu de vedere cel mai bun smartphone pe care îl poți cumpăra. Excelează nu doar prin dotările hardware, ci și prin experiența software stock, extrem de bine optimizată și actualizată la zi. Cu alte cuvinte, este cel mai rapid, stabil și sigur telefon cu Android pe care îl poți cumpăra. În plus, are cea mai bună cameră foto prezentă pe un smartphone și, spre deosebire de modelul anterior, oferă un display OLED de foarte bună calitate, fabricat de Samsung. Pe de altă parte, cu greu m-am obișnuit cu notch-ul imens, iar calitatea construcției nu prea se compară cu ceea ce vedem pe iPhone XS sau Samsung Galaxy Note 9. Îl am deja de vreo 2 luni și am să vi-l prezint într-un review complet în cursul săptămânii viitoare. Samsung Galaxy Note 9. Nu l-am testat intens, însă l-am butonat cu câteva ocazii. Mi se pare cel mai bun smartphone pentru productivitate și multimedia. E foarte bine construit, are poate cel mai bun display de pe piață, nu are notch și vine cu jack pentru căști. Principalele dezavantaje: implementarea software a celor de la Samsung, mult prea încărcată și consumatoare de resurse, și prețul (încă) foarte piperat. OnePlus 6T. L-am inclus pe listă datorită raportului calitate/preț imbatabil. Într-o lume dominată de flagship-uri de 1.000 Euro mi se pare surprinzător ce poate să ofere OnePlus 6T la doar jumătate de preț. Are un display (aproape) edge-to-edge cu notch micuț (sau sexy, cum ar zice colegul meu Darius), chipset Snapdragon 845, 128 GB stocare în varianta de bază, până la 10 GB RAM și încărcare super rapidă prin Dash Charge. În plus, vine cu OxygenOS, o distribuție software similară cu Android-ul stock, foarte rapidă și bogată în opțiuni de personalizare. Nu-mi place însă display-ul FHD+ la 6.4 inci (402 PPI) și lipsa certificării waterproof. Totuși, la 549 Euro, cât costă varianta cu 6 GB RAM și 128 GB stocare, mi se pare un smartphone extrem de atractiv. iPhone XS. L-am avut pe mână timp de o lună și în ciuda faptului că nu prea sunt atras de iOS și de ecosistemul Apple, iPhone XS mi se pare un telefon foarte bun. Nu vine cu upgrade-uri majore față de generația anterioară, însă experiența software pare a fi un pic mai rafinată. Camera foto este cam pe aceeași linie cu celelalte flagship-uri, display-ul este excelent, chiar și cu notch, iar design-ul este printre cele mai bune din industrie. Dacă te dau banii afară din casă și ești prins în ecosistemul Apple clar e un telefon demn de luat în calcul. Xiaomi Mi Mix 3. Din listă nu putea lipsi un telefon cu adevărat bezel-less. În loc de notch, Mi Mix 3 se folosește de un mecanism de tip slider pentru camera frontală. În plus, telefonul este și foarte bine dotat (Snapdragon 845 + 6/8/10 GB RAM + 128 sau 256 GB stocare) și are un preț excelent – 549 Euro în Europa. Acesta se mai laudă și cu un sistem de camere duale foarte bune, cu o încărcare foarte rapidă, prin tehnologia Qualcomm QC 4.0, și cu un încărcător wireless inclus în pachet. Din păcate, nu beneficiază de certificare Ingress Protection la contactul cu lichide și praf.

Cristian

Hmmm! Desi sunt ultimul venit in echipa, ma uit peste alegerile colegilor mei si descopar ca avem cam aceleasi pareri. In primul rand, la nivel de design, telefoanele au cam incetat sa inoveze de la an la an. La acest capitol, o data la doi sau trei ani mai gasesti o inovatie (ecran curbat, notch sau lipsa butoanelor fizice). Daca vorbim de software sau hardware, devine si mai dificil sa inovezi cu adevarat. Nu ma impresioneaza deloc sa am foarte multa memorie RAM, noua camere pe spate, o noua iteratie de sistem de operare sau un nou chipset. So, here goes nothing..

Locul 1 ii revine lui OnePlus 6. E telefonul pe care il folosesc in mod curent, de aceea imi asum criticile. Nu il prefer pe 6T pentru ca senzorul din display este prea incet, iar pretul lui nu justifica aceasta inovatie, lipsa notch-ului si o camera (relativ) mai buna. Dar sa revenim la OnePlus 6. L-am ales pentru ca, la banii pe care ii dai pe el, devine best-buy. Are cel mai nou Snapdragon, Android Pie (am primit actualizarea la nivelul de securitate 01.2019 la doua saptamani dupa gama Pixel), camera decenta, baterie ok si pret excelent. Punctul forte mi se pare Dash Charge.

Locul doi este adjudecat de Google Pixel 3 XL. E urat cu acel notch imens, si e scump cat masina vecinului de vis-a-vis, dar are o singura camera foto, care baga sub papuc alte smartphone-uri cu 2 sau chiar 4 camere, are difuzoare duale, cel mai puternic procesor, cea mai noua versiune de Android, are 3 ani de update-uri garantate si suport exceptional din partea developerilor. Bine, recunosc ca sunt fanul telefoanelor Google, dar nu cred ca poate combate cineva ce am scris mai sus.

Pe podium urca si Samsung Galaxy Note 9. OK, nu te lasa sa deblochezi bootloaderul si interfata (astept sa vad One UI!!!) mi se pare kitschoasa, dar are cel mai frumos si mai lizibil display, baterie generoasa de 4000 mAh si…stylus. Am vazut telefonul la o prietena care renuntase sa mai mearga la sedinte cu laptop si/sau agenda de cand a primit Note 9. Mi se pare alegerea potrivita pentru oamenii din corporatii sau antreprenori.

iPhone XS Max e primul sub linie, ca sa zic asa. Are una din cele mai bune camere, un display foarte bun (am ales modelul mare, pentru ca mie imi plac telefoanele cu display generos), baterie mica, dar care am inteles ca “duce” o zi de utilizare. Piesa de rezistenta este sistemul de operare si ecosistemul iOS. Nu sunt fanul lor, dar recunosc cand un telefon este excelent. OK, si ce il trage in jos? De ce nu e pe locul 1? Pai, pretul prea mare si faptul ca tinde sa devina fita sa ai iPhone. Plus ca, daca verifici specificatiile, nu este vreun upgrade major de la modelul precedent. A! Si lacomia celor din Cupertino, care iti cer zeci de dolari pentru un amarat de adaptor de casti, spre exemplu.

Ultimul loc este al lui Xiaomi Mi Mix 3. Spre deosebire de Alex, nu imi place deloc interfata MIUI, dar am vazut telefonul la o cunostinta si pot spune ca se misca “flawless”. La capitolul design e cel mai aratos, bateria este mica, dar am vazut ca e destula pentru ce ofera, ecranul are culori superbe, are ultimul Android si ultima generatie de procesor, dar inovatia cu slide il trage in jos, in topul meu. Ca si la OnePlus 6T, cred ca tehnologia aleasa e inovativa, dar prea noua pentru a fi utilizabila pe termen lung.

O remarca personala – LG G7 ThinQ nu s-ar fi regasit deloc in topul meu. 😞