Review Blitzwolf BW-S10 – încărcător ieftin și bun care îți încarcă rapid iPhone-ul și alte dispozitive cu USB-PD

Cu toate că autonomia telefoanelor nu s-a îmbunătățit simțitor în ultimii ani de zile, tehnologiile de fast charging au reușit să atenueze într-o oarecare măsură acest incovenient, mai toate vârfurile de gamă încărcârdu-se de la 0 la 50% în doar 30 minute. Problema e că mai toți producătorii de smartphone-uri optează pentru tehnologii de fast charging diferite, care, bineînțeles, nu sunt intercompatibile și necesită accesorii dedicate. Samsung, LG, Xiaomi, HTC și Motorola folosesc standardul Qualcomm Quick Charge, Huawei are SuperCharge, OnePlus are Dash Charge, iar Google și Apple merg pe standardul USB Power Delivery. Competiția e benefică în general pentru orice industrie, însă când vine vorba de fast charging, achiziționarea unui încărcător se dovedește complicată pentru majoritatea consumatorilor. De exemplu, eu am avut nevoie de câteva încărcătoare adiționale pentru Pixel 3 XL, însă nu am găsit nicăieri în țară un model compatibil cu standardul USB-PD. Singurele alternative disponibile local sunt încărcătoarele originale de la Apple, însă nu mi se pare prea convenabil să dau 100 Euro pe două-trei alimentatoare.

Așa am ajuns la Blitzwolf, un producător chinez consacrat pentru accesorii de foarte bună calitate. Am intrat în legătură cu ei acum câteva luni și mi s-a propus să testez câteva accesorii de telefoane. Printre altele, am ales și un încărcător Blitzwolf BW-S10 ce funcționează atât pe standardul USB-PD, compatibil cu iPhone, iPad, Macbook, Nintendo Switch și Google Pixel, cât și cu Qualcomm Quick Charge 3.0. Poate furniza o putere de până la 30 wați, iar la momentul publicării acestui articol costă doar 16 dolari, adică în jur de 65 Lei.

Încărcătorul vine într-o cutie de mici dimensiuni și este însoțit de câteva cărticele cu instrucțiuni. Vestea proastă e că nu primim un cablu compatibil, prin urmare va trebui să căutați unul cu USB Type-C la ambele capete. Un cablu bun, de la același producător, este Blitzwolf BW-TC17, pe care îl găsiți la doar 5 dolari. Revenind la ambalaj, acesta nu este prevăzut cu elemente de verificare a autenticității (hologramă, scratch code etc.), așadar vă recomand să aveți mare grijă de unde cumpărați încărcătorul. Dacă mergeți pe Aliexpress sau pe site-uri obscure există șanse destul de mari să luați un produs contrafăcut. Din spusele producătorului, cele mai sigure surse sunt Banggood și magazinul oficial de pe Aliexpress.

Despre design-ul încărcătorului nu prea am ce să vă zic. Are un aspect rectangular și un finisaj glossy și vine cu o singură ieșire USB Type-C. Nu am avut ocazia să-l pun la treabă pe un osciloscop, însă din ce am văzut în testele făcute de alții nu are abateri de tensiune, nici măcar la conectarea unor dispozitive mai gurmande. De asemenea, are protecții pentru overcurrent, overvoltage, scurtcircuit și supraîncălzire și poate compensa căderile de tensiune datorate unui cablu cu rezistență mare. L-am testat pe Google Pixel 3 XL, iPad Pro, iPhone XS, LG V30 și Macbook Pro. În cazul primelor patru, încarcă exact la fel ca alimentatoarele originale, însă pe Macbook Pro încărcarea durează mult mai mult. E și normal de altfel, pentru că încărcătorul de Macbook Pro are o putere de 60 wați, în timp ce pe Blitzwolf BW-S10 primim maxim 30 wați. Ar mai fi de menționat și că portul USB Type-C menține o conexiune ferma, așadar nu trebuie să vă faceți griji pentru eventuale contacte imperfecte. Totodată, încărcătorul nu pare să se supraîncălzească, nici măcar după o utilizare îndelungată.

După cum spuneam, furnizează alimentare atât în modul USB-PD, cât și în cel Qualcomm QC 3.0. Poate scoate 5V la 3A, 9V la 2A, 12V la 2A, 15V la 2A sau 20V la 1.5A. Ce trebuie să știți despre încărcarea rapidă pe iPhone și iPad e că funcționează doar pe dispozitivele din ultimele două generații. Cu alte cuvinte, veți beneficia de fast charging doar pe iPhone 8, iPhone X, iPhone XS și iPad Pro. Pe modele mai vechi va încărca mai rapid decât încărcătorul din pachet, însă nu la fel de repede ca pe device-urile cu USB-PD.

Eu îl am deja o lună și îl folosesc în principal pentru Pixel 3 XL la birou. Cum ziceam, funcționează la fel de bine ca încărcătorul original. Partea cea mai bună: costă doar 30% din prețul unui încărcător de la Google. Îl găsiți pe Banggod la 16 dolari (aprox. 65 Lei). Un test amănunțit găsiți aici. Este un încărcător foarte bun dacă tocmai ți-ai luat un iPhone XS și nu vrei să plătești o avere pe un fast charger. Pentru dispozitivele cu Qualcomm Quick Charge 3.0 însă, găsești multe alternative la nivel local, deci nu știu cât de mult s-ar justifica o comandă din China.