Design-ul oficial al telefoanelor Samsung Galaxy S10, S10+ si S10 Lite

Mai este putin de tot pana cand Galaxy S10 va fi lansat. Ne desparte doar o luna si avem acum design-ul oficial al telefoanelor. Pentru ca sunt 3 modele de S10. Acestea au fost dezvaluite de evleaks si doar s-a confirmat ceea ce stiam, plus cateva lamuriri.

Cel din imaginea de mai sus este Galaxy S10 Lite. Dupa cum se vede are 2 camere pe spate, senzor de amprenta pe lateral, ecran de 5.8 inch si o camera frontala integrata in display. Toate butoanele sunt pe partea stanga si are jack audio.

Acesta este Galaxy S10 varianta clasica. Are 3 camere foto pe spate, senzor de amprenta in ecran, buton pentru Bixby (serios???), si o camera frontala integrata in display. Cel de mai jos este Galaxy S10+ si este doar mai mare decat varianta clasica, in rest este identic. Ecranul va fi de 6.4 inch. Lansarea este pe 20 februarie.