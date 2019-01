Review Blitzwolf BW-FWC2 – încărcător wireless convertibil la preț avantajos

Recunosc că până acum n-aveam o părere foarte bună despre încărcarea wireless. Am avut o tentativă de a trece complet la wireless charging pe vremea lui Samsung Galaxy S6, când mi-am luat câteva încărcătoare Qi de la Samsung și le-am plasat strategic în casă. Am renunțat însă foarte repede la idee. De ce? Pentru că în 50% din cazuri încărcarea nu pornea decât dacă se aliniau planetele, iar dacă funcționa dura minim cinci ore pentru a se finaliza. Din acest motiv, după ce am renunțat la Galaxy S6 nu m-a mai interesat deloc încărcarea wireless și am preferat, în schimb, să am încărcare mai rapidă prin fir. Interesul pentru wireless charging a revenit însă de îndată ce am trecut pe Pixel 3 XL. 10 wați fără fir nu suna chiar așa rău și m-am gândit că poate tehnologia a mai evoluat în ultimii 3-4 ani.

Bineînțeles, nu m-am grăbit să comand Pixel Stand-ul la 70 Euro și am început să caut alternative. Inițial, am încercat un încărcător Qi de la Samsung. Funcționa decent, însă avea un pic de coil noise, așa că l-am returnat după câteva zile. În cele din urmă, m-am oprit la un încărcător de la Blitzwolf, care, spre surprinderea mea, nu a dat rateuri până acum și nici coil noise nu a avut. L-am primit de la producător acum câteva săptămâni și de atunci îl folosesc zi de zi. Se numește Blitzwolf FW-FWC2 și vine cu un design convertibil, adică poate încărca telefonul atât culcat, cât și în picioare. Costă 20 dolari la Banggood (aprox. 80 Lei), iar pe lângă faptul că este convertibil, mai are avantajul că vine cu două bobine de inducție. Altfel spus, există șanse destul de mici să nu încarce atunci când așezi telefonul pe el.

Blitzwolf BW-FWC2 vine într-o cutie compactă și este însoțit doar de un manual cu instrucțiuni și un cablu USB Type-C. Acestea fiind spuse, va trebui să achiziționați un încărcător USB pentru alimentare. Deși producătorul nu menționează acest lucru, este necesar un alimentator cu ieșire QC 3.0 pentru ca încărcarea să fie rapidă. Bine ar fi fost ca power brick-ul să fie prezent în pachet, însă la prețul acesta nu putem emite prea mari pretenții, nu-i așa? Eu am încercat inițial cu un încărcător OnePlus Dash Charge și nu încărca cu mai mult de 400-500 mA, însă cum l-am conectat la un alimentator cu ieșire QC 3.0 am văzut că ajunge foarte aproape de maximul teoretic de 2A.

Design-ul este cât se poate de simplu, plictisitor aș putea spune, însă este destul de robust. Măsoară 136 mm lungime și 70 mm lățime, așadar poate acomoda fără probleme chiar și phablet-uri de genul Samsung Galaxy Note 9 sau iPhone XS Max. Cele două bobine sunt evidențiate sugestiv pe partea frontală, iar la bază avem un LED de activitate. Pentru telefoanele Android acesta se aprinde albastru pe parcursul încărcării și se stinge când bateria atinge 100%. Pe iPhone nu prea are nicio utilitate, LED-ul rămând aprins chiar și după finalizarea încărcării. Ar mai fi de menționat că pad-ul este prevăzut cu patru piciorușe cauciucate foarte aderente, așadar nu are tendința de a aluneca.

Trecerea la modul stand, pe verticală, se face prin ridicarea secțiunii superioare. Indiferent de modul în care utilizați pad-ul, puteți pune telefonul atât pe verticală, cât și pe orizontală, însă pe orizontală va trebui să aliniați cu atenție telefonul cu bobina de inducție. De asemenea, trebuie să țineți cont că încărcarea nu va funcționa corespunzător dacă utilizați huse mai groase de 3 mm sau care au componente metalice.

Durata încărcării depinde foarte mult de modelul telefonului și de alimentatorul utilizat. Din cauza limitărilor impuse de Google, pe Pixel 3 XL durează cam 3.5 ore (maxim 1A), însă pe iPhone XS și LG V30 am observat că încarcă mult mai repede, cam în 2.5 ore (1.7A – foarte aproape de maximul teoretic). Nu m-am lovit de probleme pe parcursul utilizării și de fiecare dată telefonul a început să se încarce la prima încercare. Pentru cei preocupați de detalii tehnice, încărcătorul este prevăzut și cu câteva elemente de protecție, pentru overcurrent, scurtcircuit, supraîncălzire și obiecte incompatibile (FOD).

Blitzwolf BW-FWC2 este un încărcător wireless foarte bun, căruia nu prea am ce să-i reproșez. A funcționat perfect în cele câteva săptămâni de testare și sunt tentat să mai iau câteva bucăți. Îl găsiți la Banggood la prețul de 20 dolari.