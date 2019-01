Am testat RX590 + AMD Ryzen 2600X – rezultate din gaming, temperaturi si cateva benchmark-uri

V-am spus ca am intrat in noul an cu multe datorii, poate cea mai importanta fiind aceasta. Prin decembrie am primit la test o unitate custom care contine doua componente foarte interesante: un procesor AMD Ryzen din a doua generatie si o placa video RX590. Sistemul pe care l-am testat nu se gaseste nicaieri fiind o solutie custom si de aceea nu voi vorbi despre el ci despre componentele din el. Va spun din start ca am fost impresionat.

Sistemul a fost alcatuti din urmatoarele componente:

Procesor: AMD Ryzen 5 2600X

Placa de baza: ASUS Crosshair VII Hero

Placa video: XFX RX590

SSD: M2 Kingston 480GB

RAM: 32GB Kingston Predator

Sursa: Seasonic 620W

Initial am decis sa-l folosesc in paralel cu PC-ul meu, insa din lipsa de spatiu am decis sa-l elimin pe al meu din ecuatie si sa ma bazez pe acesta. Practic el mi-a fost PC-ul personal in ultima luna din 2018 si pana in prezent.

Aceasta configuratie este una ideala pentru orice gamer care isi doreste un sistem mid-range. Placa video si procesorul nu sunt high end si putem realiza o configuratie plecand de la aceastea care sa nu depaseasca 4200 lei. Ba chiar am facut una si o va las un whislist daca doriti sa o cumparati.

Configuratia o gasiti AICI sub forma de whishlist. Impreuna cu codul GQYMJZ3X o sa aveti si o reducere.

Revenind la sistemul de la test, l-am pus la treaba folosind jocurile pe care le am la dispozitie. Am folosit un monitor Full HD cu 144Hz, insa pentru o perioada am avut si un monitor 2K si va garantez ca Ryzen 2600X si RX590 pot rula jocurile la aceasta rezolutie fara probleme.

Joc FPS Avg Setari League of Legends 110 Very High GTA V 95 Ultra Rise of the Tomb Raider 106 High Battlefield V 81 Ultra Far Cry 5 82 Ultra PUBG 79 Ultra Overwatch 105 Ultra HITMAN 68 High FIFA 19 76 High

Dupa cum vedeti toate jocurile au rulat la setarile maxime. Sistemul a fost supus la stres maxim, iar FPS-ul pe care il vedeti este cel pe care il aveti in mod constant in joc la aceste setari grafice. Evident ca poti opta pentru High in loc de Ultra sau Medium un loc de High daca vrei mai multe FPS-uri, insa sunt de parere ca daca vrei sa te bucuri cu adevarat de grafica unui joc trebuie sa ii lasi setarile la maxim.

Cat despre temperaturi si zgomot nu pot mentiona multe lucruri. Carcasa nu a avut nici un ventilator inclus, iar panourile laterale au fost din sticla. Am fost nevoit sa renunt la panoul lateral pentru a aerisi sistemul. Aerul nu a circulat corect si cu siguranta temperaturile sunt mai mari cu cateva grade decat daca as fi avut o carcasa ventilata.

Nivelul de zgomot a fost decent, deloc deranjant in gaming. Vei ignora sunetele produse de ventilatoare pentru ca te vei concentra la joc. De la o scara de la 1 la 10, unde maxim este foarte zgomotos, consider ca nota 6 este corecta. Coolerul stock oferit de AMD este foarte bun, raceste bine si arata spectaculos. Cat despre placa video, cele doua ventilatoare intra in actiune doar la o anumita temperatura, in idle fiind oprite sau tinute pana in 800RPM.

Temperatura in idle a procesurului a fost de 39 de grade, iar in full load a ajuns la un maxim de 75. Cat despre placa video produsa de XFX nu pot sa spun ca sistemul de racire este foarte avansat. In idle temperatura este de 60 de grade, iar in load ajunge pe la 80 si ventilatoarele isi fac simtita prezenta. Insa sistemul de racire difera de la un producator la altul, iar daca ma intrebati pe mine as alege o alta versiune cu sistem de racire mai bun.

Benchmark-uri am rulat si le puteti vedea mai jos sub forma unei galerii foto. Nu am ce sa comentez aici pentru ca nu sunt fan al acestor teste, insa stiind ca printre voi sunt oameni interesati am decis sa le atasez.

In concluzie AMD Ryzen 2600X si RX590 fac o echipa excelenta impreuna. Plecand de la aceste 2 componente poti realiza un sistem mid-range de 4000 de lei, dar poti ajunge si la preturi mult mai ridicate daca optezi pentru SSD-uri M.2 cu interfata PCIe, mai multa memorie RAM sau stocare suplimentara.

Aceasta configuratie reprezinta un echilibru atat din punct de vedere financiar, dar si din punct de vedere al performantelor. Ai oricand la dispozitie Ryzen 7 daca ai de gand sa faci stream sau randari video, dar poti merge chiar mai jos la Ryzen 3 daca vrei o configuratie mai ieftina. Iar pentru grafica poti alege un alt model RX din seria 5xx precum 580 sau 570.

Preturile nu sunt rele deloc. Procesorul costa la PC Garge 1000 de lei, iar placa video costa 1430 de lei de la PowerColor, fiind singura disponibila.