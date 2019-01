Acer Switch 7 Black Edition – tableta foarte performanta care se transforma in laptop

Seria Switch de la Acer este adresata unui public foarte select. Produsele din aceasta serie nu sunt pentru consumatorii de rand care au nevoie de o unealta numai buna pentru activitati simple. Switch ofera mai mult de atat. Aceasta serie combina performanta, portabilitatea si aspectul incat sa rezulte un produs unic, usor de transportat, foarte performant si elegant. Switch 7 Black Edition este o tableta/laptop, sau convertible pe scurt, echipata cu procesor i7 din a 8-a generatie, placa video dedicata si multa memorie.

Switch 7 Black Edition este un produs adresat unor persoane care au nevoie in permanenta de un obiect la purtator care niciodata nu ii va lasa la greu. Discutam aici despre o tableta cu tastatura detasabila echipata cu hardware modern, similar cu cel intalnit pe orice alt laptop. Diferentele constau in design si in felul in care Acer a abodardat acest produs.

La interior gasim urmatoarele:

Procesor i7 8550U la 1.8GHz

Memorie RAM 16GB

Stocare pe SSD de 512GB

Ecran Full HD de 13.5 inch cu panou IPS

Placa video Nvidia MX150

Design-ul acestui produs este impresionant. Ecranul este cel care integreza absolut tot: porturile, microfoanele, difuzoarele, camerele foto, etc. Tastatura pare doar un accesoriu optional. Pentru ca asa si este, ea fiind detasabila si transformand tableta intr-un laptop la nevoie. Imbinarea magnetica este atat de reusita incat nici nu iti dai seama ca este detasabila. Nu se desprinde prea usor incat sa poti folosi acest combo oriunde si oricand fara nici o teama.

Tableta are pe partea stanga butoanele pentru volum, power si stylus-ul, iar pe partea dreapta un port USB Type C, un USB 3.0, un jack audio, portul de incarcare si slotul de carduri microSD. Pe spate are o camera foto, la fel si pe fata cu rol de webcam. Ce pot sa spun ca m-a dezamagit a fost incarcarea. Speram sa foloseasca o mufa USB Type C in locul portului proprietar.

Materialele folosite sunt sticla si metal, iar tastatura este din plastic cu o imbinare dintr-un material care cred ca este alcantara. Cand este stransa tastatura protejeaza ecranul, iar la atingere vei simti acea alcantara de buna calitate. Si arata si bine.

Tastatura este iluminata, tastele au o cursa scurta si este neobisnuit de confortabila. Este una dintre putinele tastaturi cu care m-am inteles din prima si nu mi-a fost deloc greu sa o utilizeze. Tastele sunt spatiate foarte bine si nu este deloc zgomotoasa.

Pe o astfel de tableta nu vei rula jocuri, iar benchmark-urile sunt cu atat mai neimportante. Ce conteaza cu adevarat este autonomia, caci acest produs nu va sta la birou in priza ci intr-un rucsac sau o geanta. Tableta iti permite sa setezi mai multe moduri de utilizare, iar daca optezi pentru performanta maxima atunci o sa capati cam 2 ore de autonomie intr-un regim de utilizare intens. Insa daca optezi pentru un mod mai prietenos poti obtine o autonomie de pana la 6-7 ore. Poti lucra probabil din avion, din oras, din Uber daca este ceva important, fara sa iti faci griji ca ramai fara autonomie prea repede.

Acest produs a fost gandit sa fie utilizat in diverite locuri. Ecranul este foarte luminos la nevoie incat sa poti lucra daca afara este un soare puternic, metalul ii ofera extra rezistenta in timp decat un material plastic, iar forma compacta si greutate scazuta fac din Switch 7 un companion ideal in deplasari.

Acest i7 8550U la 1.8GHz alaturi de un SSD rapid, memorie RAM suficienta (16GB in acest caz) fac din acest covertibil un produs rapid si performant. Placa video MX150 nu este cea mai groazava, insa daca chiar vrei sa te joci neaparat pe acest produs, iti spun cu mana pe inima ca CS:GO sau LoL ruleaza neasteptat de bine. Insa avand un sistem de racire pasiv, fara ventilatoare, s-ar putea ca aceasta activitate sa nu ii faca bine. Ea este gandita pentru activitati de tip office sau multimedia la un nivel avansat.

Am uitat sa va zic de stylus-ul oferit la pachet. Are locasul sau special si il poti folosi sa desenezi sau faci diferite proiecte. Ecranul Full HD iti ofera multe posibilitati fiind ajutat si de panoul IPS. Eu nu am intalnit probleme cu acest ecran.

Pretul pentru Acer Switch 7 Black Edition este de 8000 de lei la Altex.