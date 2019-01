Samsung a anuntat un nou procesor Exynos mid-range

Samsung a anuntat procesorul Exynos 7904, o varianta mid-range ce va fi disponibila pentru inceput in India. Acest procesor va fi intalnit pe telefoanele mid-range precum cele din seria M sau chiar A. Cu siguranta va ajunge si la noi.

Noua platforma include un procesor octa core format din 2 nuclee Cortex A73 la 1.8GHz si 6 A53 la 1.6GHz, realizate pe 14nm. Suport camere foto de pana la 32MP in format triple, filmare Full HD la 120FPS sau UHD la 30FPS, display Full HD si probabil suficienta memorie RAM pentru zilele noastre.

With smartphones driving the digital revolution, Indian market has great potential. The Exynos 7 Series 7904 will enable advanced mobile experiences in a broader range of devices with triple-camera support, powerful performance and connectivity.”