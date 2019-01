Samsung lanseaza un nou senzor ISOCELL de 20MP pentru noile telefoane cu design modern ce ofera un ecran complet fara margini. Acest nou senzor se numeste Slim 3T2 si este cel mai mic senzor de inalta rezolutie, acesta putand fi integrat fara probleme in smartphone-urile subtiri.

Are aproximativ 5.1mm diagonala, pixel de 0.8um si va fi amplasat pe partea frontala reprezentand camera pentru selfie-uri. Aceasta camera trebuie sa fie mica deoarece o vom regasi sub forma unui notch modern de tip gaura in ecran.

Insa va putea fi folosit si in alte combinatii de tip combo cu rol telephoto. Are tehnologie Tetracell care combina 4 pixeli intr-unul singur pentru imagini mai luminoase si mai clare in lumina slaba. Atunci cand este folosit in combinatii duale adopta o matrice de filtre RGB in locul tehnologiei Tetracell.