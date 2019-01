Stirile Zilei 28.01.2019: Xiaomi Redmi Go, Apple face concedieri, raport Backblaze, Nokia se extinde si altele

Xiaomi Redmi Go – compania chineza are in plan primul telefon care va rula Android Go. Dupa succesul pe care l-a inregistrat cu seria Mi A, care facea parte din programul Android One, Xiaomi se indreapta spre pietele emergente, unde pretul dicteaza achizitia. Go este bazat pe versiunea 8.1 a Android, iar o eventuala trecere la 9.0 pare greu de crezut, momentan. [sursa]

Apple face concedieri – initial, Project Titan a fost lansat cu scopul de a crea un vehicul electric, insa a suferit mai multe modificari pe parcurs. Saptamana trecuta insa, 200 de angajati au fost concediati din respectiva echipa. [sursa]

Backblaze – desi piata devine tot mai mult inundata de medii de stocare SSD, HDD-urile inca sunt folosite pentru stocarea cantitatilor masive de date. Rapoartele pe care Backblaze le publica trimestrial, in ultimii cinci ani, sunt un indicator al fiabilitatii mediilor de stocare. Astfel, putem afla ca rata de esec in 2018 pentru unitatile testate a fost cu aproape 0,5% mai mica decat anul anterior, ajungand la 1,25%. [sursa]

HMD Global – compania care detine marca Nokia a reusit relansarea acesteia, insa, pana acum, nu a penetrat piata nord americana. Ei bine, zilele trecute acesta a semnat o intelegere cu retelele Verizon si Cricket Wireless din SUA si Rogers din Canada, care permite comercializarea a doua produse – Nokia 2.1 si 3.1. Desi este vorba de produse low-end, ele sunt menite sa testeze oportunitatile pentru lansari ulterioare a unor smartphone-uri high-end. [sursa]

Facebook – una dintre noile directii pe care americanii le au, se pare, este sa uneasca serviciile WhatsApp, Instagram si Messenger. Masura este ceruta de insusi Mark Zuckenberg, care doreste sa ofere servicii de comunicare integrate si cu cripare end-to-end. Personal, nu ma declar incantat. Nu folosesc deloc Instagram, iar Messenger doar ocazional. [sursa]

Apple AirPods – daca Google a reusit sa integreze Assistant in castile Bullet, de ceva vreme deja, se pare ca Apple va face la fel cu Siri abia incepand cu generatia a doua a AirPods. [sursa]

Star Craft II – nu ma prea pricep la jocuri, dar se pare ca unii sunt atat de pasionati incat au creat o inteligenta artificiala care sa joace Star Craft. Numele AI este AlphaStar si apartine celor de la Deep Mind. Asta si pentru ca, spre deosebire de datile trecute, Deep MInd a ales sa limiteze capabilitatile AI astfel incat sa nu mai poata „vedea” intreaga harta a jocului, ci doar baza proprie sau cea a inamicului, urmand ca ea sa decida unde isi va concentra atentia. Daca doriti sa vedeti jocul, adica toate cele doua ore, mai jos aveti inregistrarea. [sursa]

Conferinta Google I/O – cnferinta anuala va avea loc pe 7 mai, la Amfiteatrul Shoreline, in Mountain View, California. La data respectiva asteptam mai multe informatii despre produsele Big G, mai ales despre noul release de Android Q. [sursa]

Blue Origin – compania detinuta de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a parut sa fie lasata in urma de rivalii de la SpaceX a lui Elon Musk. Acestia au testat cu succes mai multe modele de rachete care revin inapoi pe Pamant, fara a fi avariate, inca de anul trecut. Ei bine, in 23 ianuarie, Blue Origin a reusit sa ridice la 66 de mile o racheta, care a revenit impreuna cu capsula spatiala inapoi, aterizand in desertul din Texas. Misiunea fusese planificata pentru luna decembrie a anului trecut, dar a fost amandata datorita unor probleme la infrastructura folosita pentru lansare. [sursa]