Instagram, WhatsApp si Messenger se unesc intr-o singura aplicatie?

Stirea aceasta o consider fail-ul saptamanii. Se pare ca Zuck are in plan unificarea celor 3 aplicatii pentru a usura felul in care noi comunicam. Mesageria de pe Instragam, WhatsApp si Facebook Messenger vor fi o singura aplicatie de mesagerie, toate 3 putand comunica una cu cealalta. Stati calmi ca procesul este foarte complex si abia anul viitor am putea vedea aceasta schimbare.

Ce vrea Zuck sa faca mai exact? Sa uneasca cele 3 mesagerii intr-o singura aplicatie. De fapt va fi o platforma complet noua de mesagerie care nu va influenta aplicatiile in sine. Retelele de socializare vor ramane la fel, doar serviciul de mesagerie va fi modificat.

Cum va functiona noua platforma si cum va uni cele 3 servicii nu stim. Zvonurile spun ca Zuck isi doreste un serviciu mai rapid, mai simplu si privat. Recent mai multi angajati si-au depus demisiile cand au auzit de aceasta modificare.