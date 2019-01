Cum mi-am facut Wi-Fi in masina aproape gratis cu Tenda 4G185

Am inceput sa calatoresc destul de des prin tara cu prietenii, iar atunci cand plecam la drum lung preferam sa ascultam muzica de pe Youtube. Insa dupa cateva ore de ascultat realizam ca unul dintre noi ramane fara internet si cineva trebuie sa porneasca hotspot-ul. De cele mai multe ori eu sunt acela. Asa ca am decis sa imbunatatesc conditiile din masina si sa creez o retea Wi-Fi la care toti pasagerii sa se conecteze oricand. Am reusit acest lucru cu un accesoriu de la Tenda.

Se numeste Tenda 4G185 si este un pocket mobile ce ofera Wi-Fi dintr-o cartela GSM. Acest dispozitiv este extrem de simplu de utilizat si nici nu costa foarte mult. Pentru test am folosit o cartela de la Orange, insa mi-am adus aminte ca am o cartela de la Digi doar cu internet pe care nu am folosit-o niciodata. Pana acum.

Tot ce a trebuit sa fac a fost sa introduc cartela in acest aparat si el a furnizat o retea Wi-Fi cu un range nu neaparat foarte mare, dar ideal pentru maxim 10 conexiuni pe distante destul de scurte, gen o camera, o masina etc. Are inclusiv un slot microSD de maxim 32GB pentru a accesa muzica de exemplu de pe card.

Acest gadget are o baterie de 2100mAh dar care ofera 6 ore de utilizare non stop. Este suficient zic eu pentru aproape orice calatorie. Oricum il poti incarca si de la o baterie externa, cand pleci la drum lung e musai sa ai una la tine.

Are un mic ecran OLED unde poti vedea diverse informatii, insa din punctul meu de vedere nici nu prea te ajuta. Eu l-am ascuns in cotiera, nu m-am uitat deloc la el cand am fost plecat si a functionat fara probleme.

Iti arata in permanenta viteza de transfer. Conteaza foarte mult operatorul si semnalul din zona respectiva. Pe Orange am atins si 50Mbps in afara orasului. Probabil ca vitezele sunt un pic mai mici decat pe telefon.

Cert este ca un astfel de dispozitiv poate face calatoria mai placuta. Initial nu crezi ca ai nevoie de un astfel de dispozitiv, insa cand incepi sa-l folosesti vei realiza ca este foarte util. Tot ce ai nevoie este o cartela cu internet pe care o poti lua de la orice operator.

Tenda 4G185 costa in jur de 400 lei si dupa parerea mea merita toti banii.