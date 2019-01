Metro Exodus va fi disponibil pe Steam doar in 2020

Metro Exodus este al doilea titlul pe care il asteptam cu sufletul la gura anul acesta dupa Resident Evil 2 Remake. Din nefericire, de dimineata am fost lovit de o stire mai putin buna. Cel de-al treilea joc din seria bazata pe cartile cu acelasi nume scrise de rusul Dmitry Glukhovky va putea fi cumparat pe Steam doar din 15 februarie 2020, adica la un an de la lansarea originala.

Intr-o intorsatura neasteptata de evenimente, distribuitorul jocului a luat decizia ca acesta sa fie disponibil exclusiv doar pe Epic Store timp de 1 an. Prin aceasta miscare, atat Steam cat si o parte din gameri ( printre care si eu ) au primit o lovitura. Recent, platforma Steam a primit mai multe lovituri sub centura si tot mai multe titluri sunt „mutate” pe Epic Store. Acest lucru se datoreaza in mare parte faptului ca noua platforma a celor de la Epic este mult mai prietenoasa cu bugetul dezvoltatorilor de jocuri si nu au costuri la fel de mari precum Steam. Drept dovada, jocul costa pe Epic Store 50$ in State. In Europa se va gasi la preul de 60 euro – practic pentru noi nici un castig.

Toti cei care au facut precomanda pana acum pentru Metro Exodus pe Steam il vor putea juca incepand cu data lansarii si vor putea achizitiona toate DLC-urile lansate ulterior fara probleme.

Probabil acum Valve se va sesiza sa ne ofere macar unul din titlurile care ar trebui sa poarte un 3 in coada si sa refaca platforma Steam populara: Half Life 3, Porta 3 sau Left 4 Dead 3.

Mutarea completa a titlului pe o platforma noua mi se pare o miscare destul de riscanta si ramane de vazut daca a fost o decizie buna sau nu. Imi aduc aminte acum mai bine de 10 ani cum aveam desktop-ul plin de iconite pentru jocuri, acum incepe sa mi se umple de launchere pentru aplicatii in care detin jocuri: Steam, Origin, Uplay, etc..

[ Sursa ]