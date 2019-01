Review Trust ASTA GXT865: tastatura mecanica RGB accesibila

Trust ASTA GXT865 este cea mai recenta tastatura dedicata gamingul pe care am folosit-o pentru a-mi aduna armata in Shadow of War si pentru a fugi de mercenari prin cel mai nou titlu Assassin’s Creed. Cei de la Trust s-au facut remarcati pe parcursul anilor prin periferice pentru PC care ofera un raport/calitate echilibrat pentru un gamer care este restrictionat de buget.

Tastatura se remarca inca din momentul in care este scoasa din cutie printr-o constructie solida si frumoasa, care cantareste 1152 de grame. Greutatea alaturi de piciorusele antiderapante ii asigura o pozitie stabila in timpul sesiunilor de gaming. Detine un numar de 104 butoane si ca orice tastatura care se respecta, avem 11 taste care se pot folosi pentru activitati multimedia (Fn + F1-F11). Este o tastatura compacta si nu are palm rest. Pentru cei dependenti de palm rest, acest model nu este o solutie de luat in considerare. Am avut nevoie de vreo 5 minute sa ma obisnuiesc cu layout-ul acesteia si sa constat ca distantele dintre taste sunt foarte bune iar feedback-ul transmis la apasare este potrivit. Dispune de tehnologie anti-ghosting iar switch-urile mecanice folosite sunt liniare de tip GXT-RED cu timp de raspuns rapid (5ms) si o rezistenta de pana la 50 de milioane de apasari. Zgomotul produs de acestea este mai mic decat la cele Cherry MX Red de pe Asus ROG Strix Flare de exemplu, dar nu suficiente incat sa va permita sa scrieti un articol cu ajutorul ei in timp ce altcineva doarme in camera. Am incercat eu si era sa dorm pe casa scarii.

Sistemul de iluminare de tip curcubeu (RGB) se poate configura in 7 moduri diferite iar nivelul de luminozitate este reglabil. Se pot configura si moduri de iluminare proprii. Video-ul de mai jos prezinta toate modurile prezente precum si metode de customizare.

Cablul este imbracat in textil si are o lungime de 1.8m, iar tastatura ofera o posibilitate de management pentru cablu in functie de pozitia in care aveti PC-ul: stanga, dreapta sau frontal. Alaturi de tastatura, in partea din spate avem si clestele pentru a putea desprinde cu usurinta butoanele tastaturii.

Trust ASTA GXT865 este o tastatura gaming de buget excelenta. Cu o constructie solida, taste mecanice, un sistem de iluminare configurabil si placut, chiar mi-e greu sa ii gasesc vreo bila neagra. Singurul aspect negativ, o bila gri as putea spune este lipsa unui palm rest,care pentru anumite persoane este obligatoriu. O puteti achizitiona de la pcgarage la pretul de 250RON. Daca sunteti mai curajosi si mergeti la risc, o gasiti la cel.ro la 180RON.