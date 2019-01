Samsung a lansat Galaxy M10 si M20

Samsung a lansat ieri o noua serie de telefoane, M, ce au rolul de a atrage clientii cu buget limitat mai ales in tarile din Asia. Aceasta noua serie este un raspuns pentru Xiaomi, Oppo sau chiar Nokia, in segmentul low-mid-range. Este foarte posibil ca aceste doua modele sa nu fie produse de Samsung ci de un alt producator tert.

Aceste modele au ecran cu notch despre care am vorbit AICI, cand Samsung a decis sa livreze astfel de panouri pentru modelele low cost si mid-range. M10 are o diagonala de 6.22 inch, HD+, procesor Exynos 7870, 2 sau 3GB RAM si 16 sau 32GB de stocare. Are slot microSD, camera de 5MP frontala si duala pe spate de 13 si 5MP. Bateria are 3400mAh.

Modelul M20 are 6.3 inch, Full HD rezolutie, procesor Exynos 7904, 3 sau 4GB RAM, stocare de 32 sau 64GB, camera frontala de 8MP si pe spate duala de 13 si 5MP. Bateria are 5000mAh, dispune de incarcare rapida si are senzor de amprenta si port USB.

M10 costa intre 100 si 110 euro, iar M20 costa intre 135 si 160 de euro. Momentan au fost lansate in India, probabil se vor extinde.