Tenda A18 – range extender pentru case cu etaj

Un range extender are un rol foarte simplu, dar de cele mai multe ori functioneaza pe distante scurte oferind semnal doar in camera in care sunt probleme. Pentru cei care stati la casa si aveti o mansarda, un etaj sau o curte foarte mare exista totusi o solutie. Se numeste Tenda A18, un range extender foarte puternic dual band.

Nu voi intra in multe detalii. Un range extender nu este un obiect complicat despre care sa povestesti pana te plictisesti. Este unul dintre cele mai simple gadget-uri din aceasta categorie, atat de simplu ca trebuie doar sa-l bagi in priza si sa astepti minuni.

A18 este un range extender ca oricare altul. Il introduci intr-o priza in zona in care semnalul Wi-Fi este slab, iar aceasta se ocupa de tot. Amplifica semnalul si il transmite mai departe. Avantajul acestui model este puterea foarte mare. Ofera o extra acoperire suficient de mare incat sa ofere Wi-Fi la etaj, la mansarda sau chiar in gradina.

Acest lucru este posibil datorita celor 2 antene puternice si a celor doua retele WiFi 2.4GHz si 5GHz. Raza de acoperire promisa este de 120 metri patrati. Pot confirma ca o respecta, eu avand o casa la curte am putut testa destul de bine range-ul.

Vitezele prinse sunt normale, as putea spune chiar decente. Din pacate utilizez o retea non gigabit zilele acestea deoarece router-ul meu a decis sa ma paraseasca. Asa ca nu are rost sa va spun de viteze caci oricum am fost limitat.

In teorie A18 ofera 300Mbps pe in standardul 11n si 867Mbps pe 11ac. Tenda A18 costa 199 lei la eMAG.