Super oferte la Windows 10 si pachetul Office

Stiu ca am mai scris despre astfel de oferte, insa Goodoffer24 le ofera in continuare si parca le fac din ce in ce mai atractive. In prezent sunt 5 oferte care merita atentia voastra, la Windows 10, la Office 2016, 2019 si 365, dar si un pachet promotional in care primesti Windows 10 si Office la un pret foarte bun.

Dupa cum bine stiti Windows 10 este cel mai rapid sistem de operare facut de Microsoft pana acum, cel mai stabil si probabil cel mai longeviv daca ii credem pe ei. Teoretic este ultimul Windows, iar toate imbunatatirile aduse vor veni sub forma de update-uri.

Il poti descarca oricum gratuit de pe site-ul lor, dar tot ai nevoie de o licenta ca sa-l activezi si sa-l utilizezi la maxim. Trebuie doar o data sa o cumperi si sa stai fara griji. Probabil ati vazut la ce pret se invart licentele pe la noi prin magazine. 200, 250 chiar 300 de euro.

Goodoffer24.com este un magazin care se ocupa de comercializarea licentelor, atat pentru programe si sisteme de operare cat si pentru jocuri. Oferta lor suna cam asa: