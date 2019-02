Mio a lansat seria J de camere video auto

Mio a lansat recent o noua serie de camere auto cu design discret. Cel mai mare furnizor de camere video auto si sisteme de navigatie a prezentat seria J MiVue ca fiind o solutie discreta, fara ecran, dar care pastreaza un hardware puternic pentru a oferi inregistrati de o buna calitate.

J85 si J60 sunt cele doua modele care fac parte din aceasta serie. Filmeaza la rezolutie 2560 x 1600 pixel, au GPS si alerte pentru camerele video de supraveghere, sisteme de asistenta pentru conducatorul auto, WiFi integrat pentru back-up si acces de pe telefon, dar si pentru actualizari OTA.

J85 are un senzor Sony Starvis CMOS ce filmeaza la rezolutie 2560 x 1600 pixeli, are unghi de 150 de grade, diafragma f/1.8. J60 filmeaza Full HD la 30FPS si are un unghi de 150 de grade. Camerele MiVue din seria J sunt prevazute cu sisteme inovatoare de asistenta pentru conducatorul auto, care include: sistemul de avertizare in caz de coliziune frontal (FCWS), sistem de avertizare in caz de parasire involuntara a benzii de rulare (LDWS), avertizare de tip Stop and Go etc.