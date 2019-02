Google Plus se inchide oficial pe 2 aprilie 2019

Chiar azi am intrat pe Google Plus doar sa imi aduc aminte cum arata. Cu ocazia asta am schimbat toate parolele de la conturile Google si am facut curat prin Drive. Spre surprinderea mea, cand am intrat pe profilul meu am fost anuntat ca pe 17 aprilie contul meu va disparea. Si asta pentru ca pe 2 aprilie incepe procesul de eliminare.

La data de 2 aprilie va incepe procesul prin care toate conturile vor fi sterse, toate datele si informatii din aceasta platforma. Totul va fi ras de pe fata internetului. In caz ca va mai aduceti aminte chiar a fost un scandal legat de securitate in toamna. Oricum, Google Plus nu putem spune ca a avut succes.