Samsung Galaxy A90 – telefon cu camera frontala retractabila

Pop-Up Selfie se mai numeste acest tip de camera. Practic este o camera frontala care iese din telefon, eliminand astfel orice fel de notch. Acest model va aparea anul acesta, iar Ice Univers, unul dintre cei mai buni la dezvaluit secrete, el fiind responsabil si pentru aflarea ecranelor cu notch de la Samsung sau integrarea sensorilor in ecran, spune ca este un telefon perfect.

Why do I say that the A90 is perfect? The answer is that the Galaxy A90 will be Samsung's first pop-up front camera phone, so its screen is perfect, there is no Notch, no Hole. pic.twitter.com/j01WWtPzh8

— Ice universe (@UniverseIce) February 2, 2019