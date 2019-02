Huawei va lansa luna aceasta un telefon pliabil cu 5G

Sub sloganul „Connecting The Future”, Huawei a anuntat oficial lansarea unui device pliabil la MWC in Barcelona. Daca ar fi sa ne luam dupa aceasta informatie, acest telefon va avea si 5G. Data de lansare este 24 februarie, iar informatiile despre hardware sau design au fost foarte bine pastrate caci nu stim nimic despre el, desi primele zvonuri au aparut in 2018. Voi sunteti pregatiti?

Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 1, 2019