MKBHD a primit o macheta a modeluluI Samsung Galaxy S10

In caz nu este destul de clar pentru toata lumea, Samsung va lansat in cateva saptamani noile modele Galaxy S10. Spun modele pentru ca vor fi 3 telefoane care sa rivalizeze cu cele 3 produse pe care Apple le-a lansat in toamna. Am vazut zvonurile, stim cum vor arata, iar acum lucrurile incep sa prinda contur.

MKBHD a primit o macheta de la un producator de carcase. Aceste modele sunt folosite pentru a realiza huse si alte accesorii. Din clip va puteti da seama de dimensiuni, de aspectul general si de cateva caracteristici. Interesant este faptul ca S10 are inca jack audio. Noile modele sunt exact asa cum am vazut in scaparile de pe net.