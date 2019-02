Facebook Messenger iti ofera 10 min la dispozitie pentru a sterge un mesaj trimis din greseala

Aceasta functie este asteptata de multa vreme si chiar in urma cu ceva timp anuntam ca Facebook lucreaza la ea. Acum este oficiala si puteti sterge un mesaj trimis din greseala in maxim 10 minute. Daca nu aveti functia inca trebuie sa faceti update la aplicatie.

Ca sa stergi un mesaj nedorit trebuie doar sa apesi lung pe el si sa selectezi Remove for Everyone. Pana acum puteai sa stergi mesajele dar doar pentru tine, ele ramaneau in continuare in casuta de chat doar ca tu nu le mai vedeai, restul da. Acesta functie este utila, toti am patit sa trimitem un mesaj nedorit sau o poza.