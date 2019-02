Amenda de 150.000 de dolari pentru utilizarea de coduri in GTA V

Jhonny Perez este persoana care a venit cu Elusive, un tool pentru GTA V Online care iti permitea sa ai bani nelimitati si viata infinita si multe alte lucruri. Acesta este pus acum sa plateasca o amenda foarte mare si a fost trimis in judecata.

Acesta a incalcat drepturile de autor ale lui Take Two Interactive si mai este acuzat ca a stricat experienta pentru jucatori. El a fost contactat in 2018 de catre Take Two pentru a elimina codurile, iar suma de bani ar fi fost redirectionata in scopuri umanitare. Doar ca acesta nu a mai trimis dosarele drept dovada, asa ca este bun de plata.

Criticii au acuzat studioul ca au exagerat si ca au facut un abuz, ei dorind de fapt sa ii intimideze pe ceilalti „dezvoltatori” de cheat-uri.

Nici eu nu sunt de acord sa folosesti coduri in jocurile online, insa chiar si asa mi se pare extrem de dura decizia. Este doar un joc pana la urma.