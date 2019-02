Sistemul de operare Android inca sacadeaza in 2019

Probabil ca o sa ziceti ca iar am facut un articol in care lumea o sa se certe si va iesi un balamuc intre iOS si Android. Nu acesta este scopul meu, nu a fost niciodata. Ce vreau sa va spun in acest articol este urmatorul lucru. Dupa ce am testat cateva telefoane de top in 2018, iar anul acesta am tras cu ochiul la telefoanele prietenilor, nu-mi vine sa cred cum este posibil ca in 2019, sistemul de operare Android sa sacadeze in ultimul hal.

Ma stiti ca posesor de iPhone 6S inca de acum 3 ani, iar motivul principal pentru care am renuntat la Android au fost problemele legate de optimizare si update-uri. Multi spuneau la acea vreme ca ma insel. Ca Android-ul se misca foarte bine si ca problema este la mine.

Dupa 3 ani in care am luat contact cu diferite telefoane, atat noi cat si cele vazute la prieteni, revin cu o intrebare: cum de nu vedeti aceste sacadari, acele momente in care sistemul de operare decide sa functioneze prost si sa-ti bage o surubelnita in ochi. Ca altfel nu pot descrie acest sentiment.

Sa va dau cateva exemple pe care le-am intalnit pe telefoanele de la test: Sony Xperia XZ3 sacada atunci cand intram in camera foto si avea o intarziere de aproximativ o secunda. Daca aveam cateva aplicatii deschise si faceam trecerea de la una la alta, primele secunde de activitate in aplicatia curenta erau groaznice. Totul se misca in reluare.

Un alt exemplu recent cu Galaxy A9 pe care il am la test. Dupa ce ies din Messenger si vreau sa intru in meniul principal, tranzitia are loc cu 15-20 fps. Nu se intampla mereu, dar sa vezi asta de cateva ori pe zi este o cruzime.

Astazi mi s-a plans un prieten (si cititor) ca telefonul pe care il detine, un OnePlus 6 daca nu gresesc, ii sacadeaza tranzitia atunci cand intra intr-o aplicatie sau in meniul de apelare.

Huawei P20 Pro pe care l-am testat in vara avea un soft pe care personal nu-l accept (imi placeau versiunile vechi sa fiu sincer) din diverse motive, unul dintre ele fiind timpul prea mare dintre tranzitie si deschiderea aplicatiei. Acel fundal alb pe care il vezi pret de 1-2 secunde dupa caz.

Acum o sa ziceti ca „vai ce laudaros este Gabriel”, dar 6S-ul meu NU mi-a facut niciodata asa ceva. Da, are si el bubele lui, nu am zis ca este perfect, dar cand vine vorba de fluiditate sau optimizare nu am ce sa-i reprosez.

Am mai multe exemple, dar nu are rost sa le prezint ca sunt toate cam la fel. Stiti ce mi-au spus toti acesti oameni, cu mici exceptii? Ca s-au saturat sa vada asa ceva pe telefoane pe care au dat peste 2000 de lei. Ca au in plan sa treaca la iOS, nu neaparat la ultimul model de iPhone.

Zilele trecute m-am intalnit cu un vechi prieten pe care il stiam fan Android. Avea ca telefon personal un iPhone 7. Facand conversatie cu el si-a laudat telefonul non stop: „Gabi, nu mi s-a blocat niciodata. Daca iti spun cum se misca, nu-mi vine sa cred. Nu mai trec la Android in viata mea”

Nu incerc sa va conving in absolut nici un fel, insa vreau sa stiu daca voi acceptati aceste lucruri in 2019 de la telefoanele voastre cu Android. Observati aceste sacadari? Va deranjeaza? Le acceptati? Nu aveti deloc probleme? Vreau sa fiti sinceri. Nu vreau sa facem hate intre iOS si Android ci doar sa discutam cat se poate de curat pe aceasta tema. Nu vreau sa discutam despre cat de scumpe sunt noile iPhone-uri (da, sunt foarte scumpe) sau despre limitarile lui iOS. Ci pur si simplu despre aceasta problema.

PS: Nu am testat nici un Pixel pana acum, probabil ca acolo lucrurile stau mai bine, dar nu bag mana in foc.