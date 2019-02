Energizer Power Max P18K – telefon cu baterie de 18.000mAh

Energizer sunt cunoscuti in principal pentru baterii si incarcatoare, iar de cativa ani se ocupa si de telefoane. Nu le produc ei ci doar le dezvolta. Cel mai interesant telefon al lor este P18K, un model cu camera foto retractabila si baterie incredibila de 18.000mAh.

Si desi are o baterie atat de mare grosimea telefonului este DECENTA. Are doar 18mm grosime. Teoretic acesta are o autonomie de 4 zile de ascultat muzica, 2 zile de rulat clipuri video non stop sau 50 de zile de stand-by. Are incarcare rapida prin USB C, altfel ar dura o vesnicie sa-l incarci.

La baza are un chipset MediaTek Helio P70 octa core cu 6GB RAM, 128GB de stocare, slot microSD, camera foto principala de 12 + 5 + 2MP si frontala de 16 + 2MP. Ecranul este Full HD la 6.2 inch si ruleaza Android Pie.

Pretul este necunoscuta inca. L-ati cumpara?